Cũng như các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc, Hà Nội nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác truyền thông, giảm nghèo thông tin, nhất là những nội dung thông tin thiết yếu cho toàn bộ các khu vực dân cư của Thủ đô, bao gồm cả vùng nông thôn, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Với giai đoạn từ nay đến năm 2030, Thành phố Hà Nội đã xác định yêu cầu mới, đòi hỏi công tác thông tin, truyền thông phải là một yếu tố trong chiến lược phát triển Thủ đô, gắn với đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Thông tin, truyền thông cần song hành với hoạch định chính sách, trở thành công cụ quản trị và phát triển.

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô năm 2026) được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Luật tạo hành lang pháp lý đặc biệt quan trọng để xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về Luật Thủ đô năm 2026 và các văn bản thi hành theo từng ngành, lĩnh vực, nhóm đối tượng.

Để đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Thủ đô kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 4/5, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, bên cạnh yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa của Luật Thủ đô, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh việc phải thống nhất nhận thức, xác định công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về Luật Thủ đô theo từng ngành, từng lĩnh vực. Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn về Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng.

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý: Nội dung tuyên truyền, phổ biến phải thiết thực, chuyên sâu, làm rõ các điểm mới, các cơ chế, chính sách vượt trội, đặc thù, thẩm quyền mới được phân cấp, phân quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Việc bồi dưỡng, tập huấn phải hướng tới mục tiêu để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở, hiểu thống nhất, hiểu đúng, làm đúng, áp dụng hiệu quả Luật Thủ đô, văn bản thi hành Luật ngay trong thực tiễn.

UBND thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành “Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và bồi dưỡng Luật Thủ đô năm 2026 và các văn bản thi hành”, với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Thủ đô mới và các văn bản thi hành đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân để triển khai thi hành luật mới một cách kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Qua đó, đưa Luật Thủ đô năm 2026 thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu xây dựng, phát triển Hà Nội theo Nghị quyết 02 ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch cũng hướng tới nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn Hà Nội trong triển khai thực hiện pháp luật nói chung và Luật Thủ đô năm 2026 nói riêng.

UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn rõ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Thủ đô và các văn bản thi hành luật này được triển khai thường xuyên, liên tục, với đợt cao điểm kéo dài từ nay đến tháng 6/2026.

Nội dung được yêu cầu tập trung tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo người dân trên địa bàn Hà Nội gồm: Sự cần thiết xây dựng Luật Thủ đô năm 2026; quan điểm, định hướng xây dựng Luật Thủ đô năm 2026; mục đích, ý nghĩa của Luật Thủ đô năm 2026; nội dung cơ bản Luật Thủ đô năm 2026; các chính sách theo lĩnh vực quy định trong Luật Thủ đô năm 2026; các hoạt động cơ quan, tổ chức, diễn đàn pháp luật, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... trong quá trình triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; quá trình xây dựng, dự thảo và triển khai thực hiện các văn bản thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp được giao là cơ quan thường trực tham mưu Thành phố chủ trì theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện “Kế hoạch cao điểm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và bồi dưỡng Luật Thủ đô năm 2026 và các văn bản thi hành”.