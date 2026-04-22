Thời gian qua, hệ thống thông tin cơ sở đã là một kênh thông tin quan trọng, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân, nhất là nhóm người yếu thế ở các địa bàn còn khó khăn.

Tại Hà Nội, trong báo cáo đánh giá kết quả công tác thông tin cơ sở, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết, công tác cung cấp thông tin cho cơ sở đã được quan tâm, thực hiện đa dạng qua nhiều kênh như sách, báo, tạp chí, đài/ kênh phát thanh, truyền hình, nền tảng Internet, mạng xã hội... Vì thế, mức độ tiếp cận thông tin của người dân Thủ đô đã được cải thiện.

Thời gian qua, công tác cung cấp thông tin cho cơ sở đã được quan tâm, thực hiện đa dạng qua nhiều kênh như sách, báo, tạp chí, nền tảng Internet, mạng xã hội, loa truyền thanh...

Đáng chú ý, theo Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, việc cung cấp và tiếp cận thông tin cho cơ sở ở Hà Nội chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố khách quan của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và đặc điểm dân cư. Đây là những yếu tố nền tảng chi phối khả năng tổ chức hệ thống truyền thông, hiệu quả lan tỏa thông tin cũng như mức độ tiếp nhận của các nhóm dân cư khác nhau.

Do đó, việc phân tích ba yếu tố khách quan kể trên không chỉ giúp nhận diện những điều kiện thuận lợi mà còn làm rõ các khó khăn cần khắc phục để đảm bảo công tác cung cấp thông tin cho cơ sở được thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Điều kiện tự nhiên tạo nền tảng thuận lợi xây dựng hạ tầng truyền thông

Cụ thể, về điều kiện tự nhiên, Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Hà Nội có diện tích tự nhiên hơn 334.470 ha, có tên trong nhóm Thủ đô có diện tích rộng trên thế giới.

Hà Nội có địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông, trong đó đồng bằng chiếm tới 3/4 diện tích tự nhiên; có 7 con sông chảy qua gồm sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Nhuệ, sông Cầu, sông Đáy, sông Cà Lồ. Trong đó, đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài tới 163km, chiếm 1/3 chiều dài của con sông này chảy qua lãnh thổ Việt Nam.

Những đặc điểm tự nhiên nêu trên tạo ra nền tảng thuận lợi để xây dựng hạ tầng thông tin, truyền thông, đồng thời cũng đặt ra một số thách thức nhất định trong tổ chức và lan tỏa thông tin, đặc biệt tại những khu vực địa hình phức tạp hoặc chịu tác động khí hậu cực đoan.

Bên cạnh những thuận lợi như địa hình đồng bằng chiếm tỷ lệ lớn thuận tiện triển khai mạng lưới cáp quang, trạm phát sóng, hệ thống truyền thanh - truyền hình, phủ sóng viễn thông hay khí hậu chia thành bốn mùa rõ rệt, đặc biệt mùa đông - xuân tương đối khô ráo phù hợp tổ chức các hoạt động truyền thông ngoài trời, hội nghị, hội thảo, truyền thông lưu động..., điều kiện tự nhiên của Hà Nội cũng đưa lại một số khó khăn.

Đơn cử như, một số khu vực địa hình trũng như Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Trì… dễ xảy ra ngập úng trong mùa mưa, gây gián đoạn hoạt động tuyên truyền trực tiếp, cản trở ổn định hạ tầng thông tin; quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cũng làm ảnh hưởng đến một một số hình thức truyền thông truyền thống như hội họp dân cư, loa phường... tại các khu vực đô thị hóa mạnh.

Hà Nội hội tụ nguồn lực lớn trong phát triển và sử dụng thông tin

Về điều kiện kinh tế - xã hội, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu mối giáo dục - khoa học - công nghệ, Hà Nội hội tụ nguồn lực lớn trong phát triển và sử dụng thông tin. Tuy nhiên, sự phân hóa về mức độ phát triển giữa nội thành và vùng ven, giữa tầng lớp trí thức và người lao động phổ thông vẫn là những thách thức trong việc đảm bảo sự đồng đều trong tiếp cận thông tin.

Theo phân tích, Hà Nội là nơi tập trung hệ thống báo chí, phát thanh - truyền hình, cơ quan truyền thông lớn nhất cả nước, hình thành mạng lưới cung cấp thông tin đa chiều, cập nhật và chính thống. Hạ tầng số, viễn thông phát triển mạnh: tỷ lệ sử dụng Internet, điện thoại thông minh, mạng xã hội cao, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, mật độ các trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện, trung tâm dữ liệu cao cũng giúp thúc đẩy khả năng tiếp cận tri thức sâu rộng và liên ngành. Các thiết chế văn hóa - xã hội như nhà văn hóa, thư viện, rạp chiếu phim, khu triển lãm… đã tạo không gian công cộng hỗ trợ tiếp nhận thông tin ngoài môi trường số.

Tuy vậy, chênh lệch rõ rệt giữa nội đô và vùng ven đô, miền núi là một thách thức với công tác cung cấp thông tin cho cơ sở. Một số xã còn thiếu hạ tầng số, hạn chế khả năng tiếp cận thông tin chính sách, dịch vụ công trực tuyến.

Đặc điểm dân cư, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và dân số

Cũng theo phân tích của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, dân số đông cùng cơ cấu dân cư đa dạng về nguồn gốc, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo đã tạo ra nhu cầu tiếp cận thông tin phong phú, đa chiều; tuy nhiên cũng đòi hỏi sự linh hoạt và đa dạng trong hình thức và nội dung truyền thông để phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, dân số đông, trình độ dân trí cao, truyền thống hiếu học tạo nên nền tảng tiếp nhận và lan tỏa thông tin mạnh trong cộng đồng. Lực lượng trí thức, chuyên gia, công chức, viên chức, giáo viên đông đảo đóng vai trò quan trọng trong phổ biến, kiểm chứng, định hướng thông tin. Ngôn ngữ chính là tiếng Việt tạo thuận lợi cho công tác thông tin, tuyên truyền đến cơ sở. Tỷ lệ người dùng smartphone và mạng xã hội cao là lợi thế trong truyền thông số, ứng dụng di động, nền tảng báo chí điện tử.

Tuy vậy, sự giao thoa dân cư mạnh, dân nhập cư đông, trình độ đa dạng gây áp lực lớn về nhu cầu tiếp cận thông tin, trong khi hạ tầng không đáp ứng đồng đều, dễ gây quá tải hoặc nhiễu loạn thông tin. Dân cư vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở một số nơi trên địa bàn còn hạn chế kỹ năng số, gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin chính thống.