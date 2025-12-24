Xây dựng ĐTTM nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đời sống người dân

Tham gia đồng chủ trì hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2025 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2025) chủ đề “Đô thị Xanh - Thông minh vận hành bằng AI” diễn ra ngày 23/12, Thành phố Hà Nội muốn tạo diễn đàn mở để đại diện các cơ quan quản lý, những nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các mô hình, bài học thực tiễn, tham chiếu với kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh (ĐTTM), nhằm lựa chọn phù hợp với điều kiện, bối cảnh của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam cũng như với Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu chào mừng Vietnam - Asia Smart City Summit 2025.

Trong phát biểu chào mừng diễn đàn, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Quán triệt tinh thần các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chỉ đạo của Tổng Bí thư về phát triển Thủ đô, Thành phố xác định xây dựng ĐTTM là một quá trình toàn diện, hài hòa và có chiều sâu, coi Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo là trung tâm xuyên suốt.

Cũng theo ông Trương Việt Dũng, cách tiếp cận của Hà Nội về ĐTTM xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đời sống của người dân, công nghệ chỉ được được xác định là công cụ phục vụ tổ chức không gian phát triển hợp lý hơn, cung ứng dịch vụ công tốt hơn và ra quyết định dựa trên minh chứng định lượng.

Giá trị của một ĐTTM không nằm ở số lượng công nghệ được triển khai, mà ở mức độ người dân cảm nhận được sự tiện lợi, an toàn và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày, tạo điều kiện để người dân có cơ hội phát triển, thụ hưởng các dịch vụ đô thị, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội. Mọi đổi mới trong đô thị, nếu không làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn, thì chưa thể coi là đổi mới và thông minh đúng nghĩa.

Theo ông Trương Việt Dũng, cách tiếp cận của Hà Nội về ĐTTM xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đời sống người dân.

“Điểm đổi mới căn bản trong tư duy của Thủ đô là chuyển từ quản lý theo ngành sang quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và liên thông hệ thống. Trong đó, dữ liệu được xác định là tài nguyên chiến lược, cần được chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác liên thông để từng bước chuyển từ quản trị phản ứng sang quản trị chủ động, kiểm soát rủi ro và điều chỉnh chính sách kịp thời.

Hà Nội lựa chọn cách làm có trọng tâm, không dàn trải, triển khai ĐTTM thông qua thí điểm các không gian phát triển cụ thể, trên cơ sở cơ chế thử nghiệm có kiểm soát - sandbox”, ông Trương Việt Dũng khẳng định.

Dữ liệu liên thông quốc gia là nền tảng để AI phát huy hiệu quả

Chia sẻ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ số đang đồng hành cùng nhiều tỉnh, thành phố triển khai các dịch vụ, giải pháp ĐTTM, Tiến sĩ Phạm Quang Nhật Minh, Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển AI, FPT IS, tập đoàn FPT đã nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo - AI trong phát triển đô thị thông minh, xây dựng chính quyền số đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tiến sĩ Phạm Quang Nhật Minh nhận định, mô hình thành phố AI đang dần hình thành qua ứng dụng AI trong quản lý môi trường, ứng phó thiên tai, vận hành đô thị và dịch vụ công thông minh; song để AI phát huy hiệu quả, nền tảng then chốt vẫn là dữ liệu liên thông quốc gia, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”.

Khi có dữ liệu chất lượng, AI tạo tác động rõ rệt trong khu vực công ở 3 cấp độ: Chiến lược - Hỗ trợ phân tích, mô phỏng và so sánh kịch bản chính sách; Tác nghiệp - Tự động hóa quy trình, tối ưu nguồn lực, giảm việc thủ công; Trải nghiệm - Cung cấp dịch vụ công chủ động, cá nhân hóa tương tác với người dân, bảo đảm công bằng và minh bạch.

Tiến sĩ Phạm Quang Nhật Minh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển AI, FPT IS, tập đoàn FPT chia sẻ về ứng dụng AI hỗ trợ ra quyết định và dịch vụ công lấy người dân làm trung tâm.

Minh chứng cho nhận định của mình, Tiến sĩ Phạm Quang Nhật Minh dẫn chứng bằng việc ứng dụng AI trong nền tảng số cấp bộ, ngành, giúp tự động hoá bóc tách dữ liệu, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao trải nghiệm dịch vụ công, giúp cán bộ lãnh đạo quản trị và ra quyết định dựa trên dữ liệu, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong khi đó, bàn về ứng dụng AI trong xây dựng và quản lý đô thị, Tiến sĩ Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ FPT, tập đoàn FPT thông tin, mô hình nổi bật là thành phố thông minh tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), AI giúp theo dõi và cảnh báo kịp thời sự cố giao thông và thiên tai. Tại Việt Nam, TP.HCM đã ứng dụng AI để hỗ trợ giám sát, quản lý tiến độ xây dựng nút giao An Phú, từ đó giảm thời gian ứng phó sự cố giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao năng lực quản lý.

“Với nhiều năm nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng AI, tập đoàn FPT đặt mục tiêu cung cấp giải pháp đô thị thông minh, với mục tiêu chuyển dịch mô hình quản lý đô thị từ vận hành bị động sang giám sát và điều hành chủ động dựa trên dữ liệu, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia toàn diện trên ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”, Tiến sĩ Trần Thế Trung chia sẻ thêm.