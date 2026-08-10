Tây Ninh:

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân qua các nền tảng “Bình dân học vụ số” được nhận định là một biện pháp quan trọng giúp thông tin, tri thức được truyền tải kịp thời và nhanh chóng đến người dân. Qua đó, tạo nền tảng để người dân có thể nắm bắt, tận dụng, khai thác và thụ hưởng được những thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại.

Nhận thức rõ điều này, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu khai thác hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số và các nền tảng số dùng chung để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số.

Nhấn mạnh định hướng triển khai phải thực chất và đi vào chiều sâu để tạo ra được những chuyển biến rõ nét trong cả nhận thức và hành động, UBND tỉnh Tây Ninh cũng xác định rõ mục tiêu: “Phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện để mọi người dân có khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ số thiết yếu, hình thành và phát triển công dân số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số”.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số” một cách thống nhất trên toàn tỉnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử, nền tảng số và mạng xã hội...

Sở GD&ĐT sẽ cùng Sở KH&CN và UBND các xã, phường trên địa bàn Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ lồng ghép tuyên truyền về kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo; phát động phong trào học tập kỹ năng số trong học sinh, sinh viên và ngành giáo dục.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì việc tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai các tiện ích VNeID, đưa VNeID trở thành công cụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp, công cụ bảo vệ người dân trên không gian mạng, bảo vệ trẻ em và người yếu thế khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng.

Trong khi đó, UBND các xã, phường được giao phối hợp cùng Sở KH&CN và Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư về phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc tổ chức phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho các nhóm đối tượng cũng được xác định là một nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của kế hoạch. Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở KH&CN chủ trì tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng học liệu số; bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng nòng cốt phục vụ phổ cập kỹ năng số, trong đó tập trung kỹ năng thực hành, sử dụng các dịch vụ số thiết yếu trong công việc và đời sống.

Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh còn triển khai khóa học phổ thông về trí tuệ nhân tạo để triển khai chương trình “Bình dân học vụ AI”; hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá kiến thức, kỹ năng số gắn với các bài giảng đã triển khai, phù hợp với hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số và điều kiện triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.