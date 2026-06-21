Cơ hội để người trẻ tiếp cận kỹ năng thương mại điện tử bài bản

Thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), từ ngày 14/6 đến 20/6, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDx trực thuộc cơ quan này đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam - SYS Việt Nam, TikTok Shop và MCN DAKE tổ chức chuỗi chương trình “MegaLive Thanh niên” tháng 6.

Chương trình tập trung vào 2 nhóm ngành hàng chiến lược là thời trang mùa hè và sản phẩm dành cho mẹ và bé, với 2 phiên livestream nổi bật trên các kênh Thành Nesty và Thế Giới Mẹ Bỉm Sữa. Trong suốt một tuần triển khai, nhiều thương hiệu, nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung đã cùng tham gia giới thiệu sản phẩm, tư vấn tiêu dùng và chia sẻ kinh nghiệm thực chiến trên nền tảng số.

Qua những chương trình như MegaLive thanh niên, các đơn vị tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần hình thành lớp creator chuyên nghiệp, có nhận thức pháp luật, hiểu biết về sản phẩm, có khả năng tạo giá trị tích cực trong môi trường kinh doanh số.

Ngoài sự tham gia của các khách mời, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng TikTok Shop như MeSamReview, Bác Lyn, Hạnh Nguyễn Mikixi, Mẹ và Bé Marso, Ngọc Mai Mẹ Mộc, Badbie, PicieBabi, GinT, Hạnh Sino, cùng đông đảo KOC và nhà sáng tạo nội dung đang có ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực thời trang, gia đình và chăm sóc trẻ em. Nhiều thương hiệu lần đầu góp mặt như Bzu Bzu, Magic Gift, Nesty đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những phiên live đầu tiên.

Đáng chú ý, qua chuỗi hoạt động MegaLive thanh niên, đông đảo nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp trẻ sẽ có thêm hiểu biết, kỹ năng để tham gia tích cực vào môi trường kinh doanh số, góp phần phát triển thị trường thương mại điện tử, kinh tế số tại Việt Nam.

Đại diện SYS Việt Nam, ông Nguyễn Phan Huy Khôi chia sẻ: Thông qua những chương trình như MegaLive thanh niên, các đơn vị kỳ vọng sẽ góp phần hình thành lớp creator chuyên nghiệp, có nhận thức pháp luật, có hiểu biết về sản phẩm, có trách nhiệm với cộng đồng và có khả năng tạo giá trị tích cực trong môi trường kinh doanh số".

Phó Giám đốc eComDx Bùi Huy Hoàng nhấn mạnh rằng sự tham gia đồng bộ của các nền tảng số, cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ thanh niên trong việc triển khai chuỗi hoạt động MegaLive thanh niên tháng 6 đang mở ra nhiều cơ hội để người trẻ tiếp cận thương mại điện tử một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa TikTok Shop, SYS Việt Nam và MCN DAKE trong việc đồng hành cùng Cục Thương mại điện và Kinh tế số, góp phần thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững.

Những hoạt động như vậy không chỉ thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử theo mô hình mới mà có ý nghĩa xã hội to lớn, tạo động lực cho các doanh nghiệp, các bạn thanh niên khởi nghiệp xây dựng thương hiệu và trở thành một phần của nền kinh tế số”, ông Bùi Huy Hoàng nhận xét.

Lan tỏa tinh thần phát triển kinh tế số lành mạnh, bền vững

Đại diện Ban tổ chức cũng cho biết, MegaLive thanh niên là một hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” do SYS Việt Nam phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, TikTok triển khai.

Sau gần 3 năm triển khai, đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” đã tiếp cận, truyền động lực và tạo công ăn việc làm, sinh kế số cho hàng trăm nghìn thanh niên trên cả nước.

Đề án “Nâng cao năng lực kinh doanh số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam” hướng tới phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Sau gần 3 năm triển khai, đề án đã tiếp cận, truyền động lực và tạo công ăn việc làm, sinh kế số cho hàng trăm nghìn thanh niên trên cả nước.

Vì thế, chương trình "MegaLive thanh niên" không đơn thuần là hoạt động xúc tiến bán hàng, mà còn là môi trường thực chiến để các nhà sáng tạo nội dung, nhà bán hàng và doanh nghiệp trẻ tích lũy kinh nghiệm về vận hành gian hàng, livestream, xây dựng nội dung và phát triển thương hiệu cá nhân.

Đại diện eComDX thông tin thêm, chương trình MegaLive thanh niên sẽ tiếp tục được duy trì định kỳ hằng tháng, với chủ đề riêng cho từng ngành hàng, nhằm tạo thêm không gian thực hành cho thanh niên quan tâm đến kinh doanh trực tuyến, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động trên môi trường số.

Trong giai đoạn tới, eComDx, TikTok Shop và SYS Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ nhà sáng tạo nội dung thương mại số. Một trong những định hướng trọng tâm là chương trình Celeb Hunting - tìm kiếm và đồng hành cùng các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao và những cá nhân có sức ảnh hưởng để tham gia sáng tạo nội dung; từ đó nhân rộng mô hình "MegaLive thanh niên", thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo chiều sâu và lan tỏa tinh thần kinh tế số lành mạnh, bền vững.