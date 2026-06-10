UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với “Học tập số” giai đoạn 2026–2030. Đây được xem là bước đi chiến lược mang tính nhân văn sâu sắc, tập trung giải quyết tận gốc bài toán giảm nghèo thông tin, bảo đảm mọi người dân ở khu vực khó khăn đều được tiếp cận tri thức và các dịch vụ dân sinh thiết yếu.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trực tiếp hướng dẫn bà con vùng biên ứng dụng công nghệ số.

Khác với các chương trình thuần túy về hạ tầng công nghệ, phong trào hướng thẳng vào việc xóa nạn "mù kỹ năng số", nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự bất bình đẳng và nghèo đói về mặt thông tin. Hà Tĩnh đặt mục tiêu trang bị cho người dân năng lực tự tìm kiếm, sàng lọc và áp dụng tri thức vào đời sống sản xuất. Thay vì các lý thuyết vĩ mô, người dân sẽ được tiếp cận trực tiếp các khóa học ngắn hạn, thực dụng về kỹ năng khai thác thông tin thời tiết, dịch bệnh, mô hình kinh tế hay cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua các nền tảng như Bình dân học vụ số, Học số, HaTinh Mobiedu và ứng dụng i-HaTinh.

Để đảm bảo phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh huy động tổng lực sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành và các lực lượng bám địa bàn. Đáng chú ý, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ sẽ trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để cầm tay chỉ việc cho đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân và người cao tuổi. Bên cạnh các nền tảng trực tuyến, thông tin dân sinh cũng được truyền tải liên tục qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và báo chí chính thống để người dân vùng khó khăn tiếp cận nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Đồng hành cùng chiến dịch xóa nghèo thông tin này, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn sẽ hỗ trợ đường truyền Internet và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi gói cước cho khu vực nông thôn nghèo. Đặc biệt, nhằm bảo vệ người dân trước các rủi ro trên môi trường số, Công an tỉnh cũng trực tiếp tham gia trang bị kiến thức phòng chống lừa đảo trực tuyến và bảo mật dữ liệu cá nhân. Điều này giúp bà con không chỉ tiếp cận được nguồn tri thức hữu ích mà còn biết tự bảo vệ mình an toàn khi tham gia không gian mạng.

Việc triển khai “Bình dân học vụ số” được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt căn bản trong công tác giảm nghèo thông tin tại Hà Tĩnh. Khi mọi người dân, đặc biệt là những tầng lớp yếu thế ở vùng sâu vùng xa, được trang bị năng lực làm chủ nguồn tri thức, họ sẽ có được chiếc “cần câu” vững chắc để tự thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng cuộc sống và chủ động bứt phá vươn lên.