Gửi nội dung đến Bộ Nội vụ, ông Đ.A.T. hỏi: Theo Nghị định 361/2025 của Chính phủ, vị trí lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã được bố trí 100% ngạch chuyên viên chính và tương đương. Vậy Phó Chủ tịch HĐND xã có bằng thạc sĩ, chứng chỉ chuyên viên chính có được xếp ngạch này? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

Phó Chủ tịch HĐND cấp xã là cán bộ, được quản lý theo chức vụ, chức danh do bầu cử, phê chuẩn. Ảnh minh hoạ: Hoài Anh.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã được xác định là cán bộ. Theo đó, việc quản lý, sử dụng đối với các đối tượng cán bộ này thực hiện theo chức vụ, chức danh được bầu cử, phê chuẩn (không áp dụng chế định vị trí việc làm theo quy định đối với công chức tại Nghị định số 361/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức).

Theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính, đồng thời hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử đang đảm nhiệm.

Quy định 368/2025 của Bộ Chính trị cũng quy định danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy được giao rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý, bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương.

Từ các quy định trên, Bộ Nội vụ cho biết việc xếp lương đối với Phó Chủ tịch HĐND cấp xã phải căn cứ vào chức danh, chức vụ tương đương do cấp có thẩm quyền quy định.