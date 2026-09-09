UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định về số lượng, cơ cấu ủy viên UBND thành phố; khung, số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã.

Theo dự thảo, số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được tính trên nguyên tắc bình quân không quá 3 người cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt có không quá 4 phó chủ tịch; loại I có không quá 3 phó chủ tịch; loại II và loại III có không quá 2 phó chủ tịch.

Hiện toàn TPHCM có 168 phường, xã, đặc khu, trong đó 153 đơn vị loại I và 15 đơn vị loại II. Về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã hiện nay, 83 đơn vị loại I được bố trí tối đa 3 người, 85 đơn vị được bố trí 2 người.

Cơ quan soạn thảo cho biết TPHCM có 129 phường, xã với dân số từ 50.000 người trở lên. Tỷ lệ dân cư tự do, lao động nhập cư và khách du lịch biến động liên tục khiến khối lượng công việc quản lý hành chính, biến động hộ tịch, an ninh trật tự ở cấp xã rất lớn.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã là nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp xã đã giải quyết hơn 1,36 triệu hồ sơ hành chính, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,7%.

Trụ sở HĐND - UBND phường Bình Thạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026, hướng đến nhóm địa phương có GRDP cao nhất cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 8,55% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 24,5% GDP cả nước - mức tăng cao nhất của TPHCM trong 10 năm qua.

Cơ quan soạn thảo đánh giá với đặc điểm đô thị đặc biệt, khối lượng công việc lớn, tính chất quản lý nhà nước phức tạp và yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, khung bình quân 2,5 phó chủ tịch UBND cấp xã như quy định hiện hành chưa đủ nhân lực chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, TPHCM đề xuất xác định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã phù hợp đặc thù quản lý đô thị, quy mô dân số, yêu cầu cung ứng dịch vụ công và điều kiện thực tiễn, nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao tính chủ động của bộ máy cơ sở khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự thảo cũng quy định số lượng, cơ cấu ủy viên UBND TPHCM có không quá 8 người, gồm người đứng đầu 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP là Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP và Giám đốc Công an TP.