Ngày 19/12 tại Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành Khách sạn Dân tộc. Đây là một trong những công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đại biểu cắt băng khánh thành Khách sạn Dân tộc

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr; các Thứ trưởng: Y Thông, Nguyễn Hải Trung; các nguyên lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Nhà khách Dân tộc và đơn vị hợp tác đầu tư.

Báo cáo tại lễ khánh thành, Giám đốc Nhà khách Dân tộc Bùi Thiện Lạc cho biết: Dự án Đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc khởi nguồn từ việc chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2284/TTg-KTN ngày 26/12/2008, và được cụ thể hóa qua các thủ tục pháp lý quan trọng tiếp theo của Ủy ban Dân tộc và UBND thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Khách sạn Dân tộc

Đây là dự án liên kết, hợp tác đầu tư xây dựng khai thác công trình Khách sạn Dân tộc giữa Nhà khách Dân tộc (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban Dân tộc, nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành theo hình thức hai bên góp vốn, tài sản và phân chia sản phẩm của dự án, không thành lập pháp nhân mới.

Trong suốt hành trình thực hiện, dự án đã trải qua rất nhiều khó khăn, biến động, từ sự kéo dài của quá trình chuẩn bị đầu tư, quy trình phê duyệt chủ trương, các khoản chi phí tài chính và đất đai tăng cao, cho đến những điều chỉnh lớn về quy định pháp luật như việc điều chỉnh giảm chiều cao công trình, tăng số tầng hầm từ 3 lên 4 để đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế của công trình nội đô. Đặc biệt, giai đoạn hoàn thiện còn chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 dẫn đến thời gian hoàn thiện công trình kéo dài so với kế hoạch.

Nghi thức gắn biển Khách sạn Dân tộc mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu việc hoàn thành xây dựng công trình theo đúng mục tiêu, quy mô và yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, từ ngày 1/3/2025, sau khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, sự sâu sát của lãnh đạo Bộ, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát và các nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Công trình Khách sạn Dân tộc, với quy mô 4 tầng hầm và 24 tầng nổi, là một tổ hợp đa chức năng hiện đại gồm: Khách sạn - Hội trường, Văn phòng dịch vụ, thương mại - Căn hộ khách sạn cho thuê. Công trình tọa lạc tại vị trí đắc địa số 349 Đội Cấn, Hà Nội. Với hình thái kiến trúc hiện đại, hai mặt tiền thoáng rộng, lấy cảm hứng từ nhịp điệu ruộng bậc thang và núi cao, công trình đã trở thành một điểm nhấn kiến trúc hài hòa – độc đáo ngay giữa trung tâm Thủ đô.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại lễ khánh thành

Sự ra đời của Khách sạn Dân tộc là minh chứng sống động nhất cho hiệu quả của chủ trương xã hội hóa đầu tư của Đảng và Nhà nước. Toàn bộ tổng mức đầu tư 1.096 tỷ đồng của dự án hoàn toàn được huy động 100% từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đây không chỉ là một con số, mà còn là kết tinh của niềm tin và sự đồng hành, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của ngành công tác Dân tộc và Tôn giáo.

Theo ông Bùi Thiện Lạc, khi chính thức đi vào hoạt động, Khách sạn Dân tộc sẽ tạo ra tác động kinh tế - xã hội đa chiều và bền vững. Công trình sẽ trực tiếp tạo ra hàng trăm việc làm mới, ổn định, chất lượng cao, sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần nâng cao đời sống và trình độ nghề nghiệp cho người lao động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng tập thể Nhà khách Dân tộc và đơn vị hợp tác đầu tư

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh hiệu quả của Khách sạn Dân tộc sẽ đóng góp một nguồn thu lớn và ổn định vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, tạo thêm nguồn lực quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Công trình hoàn thành là kết quả của sự quyết tâm, bản lĩnh của các cấp, các ngành và là công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Chủ trương xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc xuất phát từ ý tưởng hay, sáng kiến lớn, mục tiêu cao. Sau thời gian dài thi công gặp nhiều khó khăn, với quyết tâm cao của các đơn vị và sự hỗ trợ của Thành ủy, UBND, các ngành chức năng Thành phố Hà Nội, công trình đã được hoàn thành. Đây cũng là công trình điển hình về sự hợp tác công tư, rất quy mô, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

“Việc khánh thành Khách sạn Dân tộc là sự kiện có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc…", Bộ trưởng khẳng định.

Để Khách sạn Dân tộc khai thác, sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả sâu sắc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Nhà khách Dân tộc và đơn vị hợp tác đầu tư cần xác định rõ đối tượng phục vụ, kết hợp hiệu quả giữa dịch vụ và sự chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất phải được chuẩn bị, bổ sung hoàn thiện đầy đủ hơn; điều kiện tiện nghi, vệ sinh sạch sẽ, an toàn. Công tác quản lý vận hành cần trơn tru, phục vụ khách hàng nhanh chóng, giải quyết tốt những yêu cầu của khách hàng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh dân tộc thiểu số

Đồng thời, Bộ trưởng cũng lưu ý, các đơn vị quan tâm xây dựng chiến lược khai thác phục vụ kinh doanh thông minh, chú ý từ khâu quảng bá đến chăm sóc khách hàng; tạo ra nhiều trải nghiệm thoải mái, hài lòng cho đối tượng phục vụ và khách hàng; đạt doanh thu cao, đóng góp cho ngân sách nhà nước, nhân dân; phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc…