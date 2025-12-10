Sáng nay, với 438/443 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Luật gồm 4 chương 30 điều, có hiệu lực từ 1/7/2026.

Luật quy định, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Với thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu năm trên mức quy định được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất. Trong đó: Thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ (-) đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên mức quy định đến 3 tỷ đồng: thuế suất 15%. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng: thuế suất 17%. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng: thuế suất 20%.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu. Ảnh: Quốc hội

Trước khi Quốc hội thông qua luật, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Đồng thời, Chính phủ cũng điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế VAT tương ứng lên 500 triệu.

Biểu thuế lũy tiến từng phần được chỉnh lý theo hướng giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20% để tránh tăng đột ngột giữa các bậc, đảm bảo tính hợp lý của biểu thuế.

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Đến 120 Đến 10 5 2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10 3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20 4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30 5 Trên 1.200 Trên 100 35

Về giảm trừ gia cảnh, luật quy định đây là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Giảm trừ gia cảnh gồm: Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Căn cứ biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Về thuế đối với chuyển nhượng vàng, Bộ trưởng Tài chính nêu rõ, việc đề xuất thu thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng. Tại dự thảo luật quy định thu thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Chính phủ sẽ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Theo Bộ trưởng, việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị chuyển nhượng vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân mua, bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh).

Bộ trưởng cho hay, đây là quy định mới và đối tượng tác động rộng nên quy định như dự thảo luật là bước đi cần thiết để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội tham gia vào nền kinh tế.