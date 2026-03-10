Chiều 10/3, đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn công tác có ông Dương Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Công tác đại biểu; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng đại diện nhiều cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác gặp gỡ cử tri thôn Tân Thành. Ảnh: LH

Trước khi làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Pù Luông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu số 10, thôn Tân Thành. Tại đây, đoàn kiểm tra việc bố trí cơ sở vật chất, khu vực niêm yết thông tin, thùng phiếu và các điều kiện phục vụ cử tri.

Đoàn cũng theo dõi việc vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu, đồng thời kiểm tra cách xử lý một số tình huống giả định có thể phát sinh trong thực tế khi tổ chức bầu cử.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND xã Pù Luông Trần Duy Tiến cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu cũng như công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện đầy đủ.

Các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và từng bước được tập huấn nghiệp vụ nhằm bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Pù Luông. Ảnh: LH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thanh Hóa cũng như xã Pù Luông trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử.

Ông nhấn mạnh, xã Pù Luông tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; đồng thời chủ động xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, địa phương cần bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử tại vị trí thuận lợi để cử tri dễ dàng theo dõi. Tại khu vực bỏ phiếu cần có bảng hướng dẫn cụ thể để cử tri nhận biết rõ thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội và thùng phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp, tránh nhầm lẫn khi thực hiện quyền bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: LH

Đối với công tác tổ chức tại các điểm bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ bầu cử bố trí lối vào, lối ra hợp lý nhằm tạo thuận lợi cho cử tri, nhất là trong trường hợp lượng người tham gia bỏ phiếu đông. Lực lượng phục vụ cần chủ động hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy định; đồng thời có phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu thuận tiện.

Việc tổ chức thùng phiếu lưu động cũng phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Liên quan đến công tác quản lý danh sách cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, tránh xảy ra sai sót. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử cần được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương rà soát toàn bộ các kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng tham gia bảo vệ bầu cử. Việc phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng; các lực lượng cần nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.