Mưa lớn kéo dài từ sáng 26 đến hôm nay (27/10), cộng thêm việc các hồ thủy điện thượng nguồn xả lũ, khiến nước sông Hoài dâng nhanh, tràn sâu vào khu phố cổ Hội An.

Trưa 27/10, nhiều tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Chu, La Hối... ngập sâu 1-1,5m. Nước đục ngầu len lỏi qua từng con hẻm, tràn vào các ngôi nhà cổ, khiến người dân tất bật kê dọn đồ đạc, dùng bao cát chặn cửa ngăn nước.

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

Nhiều hộ dân phải dùng ghe di chuyển trên phố, trong khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. “Chúng tôi sống chung với lũ đã quen, nhưng năm nay nước lên nhanh quá, chỉ vài giờ mà cả phố thành sông", bà Nguyễn Thị Huệ (62 tuổi, phường Hội An) chia sẻ.

Ông Phùng Châu (70 tuổi, trú đường Trần Quý Cáp) cho biết, đêm 26/10, nước sông Hoài dâng lên rất nhanh, gây ngập nhà cửa và khu phố cổ. Gia đình ông phải thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc lên gác tránh hư hại. "Đây là trận lụt lớn đầu tiên của năm 2025, mà còn cao hơn tất cả các đợt lũ năm ngoái", ông Châu nói.

Cầu An Hội bị chìm dưới làn nước lũ.

Rác thải bắt đầu tràn về khắp tuyến phố cổ.

Người dân khẩn trương di chuyển đồ điện tử lên khu vực cao để tránh hư hỏng.

Nhiều cửa hàng tại chợ Hội An bị ngập sâu, việc kinh doanh phải tạm hoãn.

Đang hối hả dọn đồ đạc tại cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học, chị Thanh Thúy chia sẻ: “Mới mở cửa buổi sáng mà nước đã vào nhà. Cả khu này giờ ngập gần nửa mét, mưa thì không ngớt, cứ lo nước còn lên nữa. Mình là quá cực nhưng mà riết cũng quen rồi".

Người dân hối hả di chuyển tài sản ra khỏi những ngôi nhà bị ngập nước.

Nhiều người dân ở khu vực ngập sâu phải dùng ghe làm phương tiện đi lại, mua thực phẩm và nước uống.

Một gia đình rời nhà trong khu vực bị ngập sâu, sơ tán lên khu vực cao hơn.

Theo thông tin từ UBND phường Hội An, mực nước lũ lúc 4h ngày 27/10, tại Hội An là 1,78m và dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ tại Hội An sẽ vượt mức báo động 3. Chính quyền địa phương đã triển khai giăng dây cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, thấp trũng.

Nếu tình trạng ngập lụt kéo dài, các cơ quan chức năng sẽ xem xét phương án sơ tán người dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Hiện UBND phường Hội An khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên các đoạn đường ngập sâu để phòng tránh tai nạn đuối nước.