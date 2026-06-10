Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An, khoảng 16h35 ngày 9/6, ngay sau giờ tan làm, khi vừa rời cổng bệnh viện, các cán bộ y tế thấy một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 48D, đoạn qua khối Phú Thành, phường Tây Hiếu.

Nạn nhân nằm bất tỉnh trên mặt đường, có dấu hiệu nguy kịch. Trước tình huống khẩn cấp, các y bác sĩ nhanh chóng tiếp cận, đánh giá tình trạng người bị nạn và tiến hành cấp cứu ban đầu.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An, trực tiếp thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời chỉ đạo công tác cấp cứu và phối hợp vận chuyển người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú - Phó Giám Đốc Bệnh viện ép tim cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Tham gia hỗ trợ còn có bác sĩ Trần Văn Trà (Khoa Chấn thương chỉnh hình), điều dưỡng Lương Đức Cảnh (Khoa Chẩn đoán hình ảnh), điều dưỡng Nguyễn Hoàng Long (Khoa Nội tổng hợp), kỹ thuật viên Lê Hồng Quân (Khoa Phục hồi chức năng) và điều dưỡng Nguyễn Anh Tài (Khoa Cấp cứu ban đầu).

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được xe cấp cứu nhanh chóng đưa về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đại diện bệnh viện cho biết, việc hỗ trợ người bệnh trong các tình huống khẩn cấp không chỉ là trách nhiệm mà còn là phản xạ nghề nghiệp của những người làm công tác y tế. Dù trong hay ngoài bệnh viện, các y bác sĩ luôn sẵn sàng hỗ trợ, cứu người gặp nạn khi cần thiết.

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