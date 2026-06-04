Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm nay chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai thực hiện, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên 4 chuyên đề kiểm tra.

Cụ thể là việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý các cấp; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội 14; việc thực hiện Nghị quyết số 57.

Đặc biệt, tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bằng

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã vận hành ổn định, duy trì hoạt động nền nếp, chuyển dần từ tư duy quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc, bài bản, có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào thực chất.

Cần thực hiện “cuộc cách mạng” về phương thức quản trị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Những chuyên đề kiểm tra lần này đều là những vấn đề rất mới, khó, chưa có tiền lệ, yêu cầu, áp lực triển khai rất cao, tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và mô hình phát triển của tỉnh.

Với vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao nhịp độ, hiệu quả công việc của hệ thống chính trị, gắn với các mục tiêu dài hạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên cần thực hiện “cuộc cách mạng” về phương thức quản trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hiệu quả quản trị địa phương; bố trí, sắp xếp, đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”.

Tỉnh cần đẩy mạnh dữ liệu hóa, điều hành số, giảm trung gian hành chính, giảm hội họp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để giữ chân và thu hút cán bộ giỏi về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã, phường.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, để đạt mức tăng trưởng 10,5% năm nay và 2 con số liên tục trong giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên cần một cuộc “cách mạng về tư duy” và “đột phá trong hành động”; thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng tối đa các nguồn lực.

Tỉnh cũng cần phát huy tối đa lợi thế trong phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo; nghiên cứu hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo...

Phó Thủ tướng lưu ý cần tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất trong công tác đánh giá, xếp loại, bố trí, sử dụng cán bộ; việc đánh giá cán bộ phải cụ thể, đo đếm được bằng kết quả, sản phẩm, hiệu quả công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.