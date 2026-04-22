Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành và tập đoàn, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Bộ Công Thương được Chính phủ giao quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, gồm các lĩnh vực trụ cột, chiến lược.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ của ngành.

Bộ, ngành Công Thương đối mặt nhiều thách thức như khả năng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, áp lực từ các hàng rào kỹ thuật, phòng vệ thương mại của các nước, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, thách thức nội tại về năng lực sản xuất, yêu cầu về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, rào cản thể chế, hành chính…

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026.

"Việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Bộ, ngành Công Thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra", Thủ tướng nêu rõ.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng. Bộ cần tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82 thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm, đề nghị Bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo, bảo đảm "một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm", nhất là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Bộ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương, tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; Bộ, ngành Công Thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Bộ cần khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch Điện VIII, bổ sung các dự án điện nền theo công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong vận hành hiệu quả, tối ưu hóa các hồ thủy điện.

Bộ cần khẩn trương xây dựng phương án rà soát, tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, phân phối xăng dầu theo hướng giảm khâu trung gian, giảm chi phí; khẩn trương triển khai xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia; đẩy nhanh việc sử dụng xăng E10.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý, đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất trong nước; góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Một nhiệm vụ khác đó là xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Mỹ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đàm phán các FTA mới; tổ chức đánh giá, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với phương châm phải có sản phẩm, đóng góp cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu phát triển thị trường trong nước; tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng, chống, xử lý nghiêm các vi phạm.