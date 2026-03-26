Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sáng nay về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Mikhail Mishustin.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Liên bang Nga sau thành công của Đại hội 14 và cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp.

Trong 72 giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch làm việc dày đặc, với gần 30 hoạt động, trong đó hội đàm, hội kiến, trao đổi ý kiến với tất cả lãnh đạo cấp cao nhất của Liên bang Nga là Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma quốc gia Vyacheslav Volodin và Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các lãnh đạo của Nga: Ảnh: Nhật Bắc, Kremlin

Thủ tướng cũng thăm và làm việc tại các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã gặp gỡ, tri ân nhiều bạn bè truyền thống từ Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt và gần 300 bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam ở sở tại.

Trả lời phỏng vấn sau chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến các nhà lãnh đạo Nga, hai bên đã đạt được nhất trí rất cao về việc trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, cần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và hai dân tộc.

Các lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, đại diện các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nga đều khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hai bên đã thông qua, ký kết nhiều thỏa thuận liên quan tới các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới như năng lượng hạt nhân, sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình; tăng cường khai thác dầu khí trên lãnh thổ của nhau; kết nối giao thông; hợp tác phát triển tàu điện ngầm, lĩnh vực mà Nga rất có thế mạnh về cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin chứng kiến lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những "tượng đài hữu nghị" Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long...

Thông qua các cuộc làm việc với các cơ sở giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, hai nước cũng xác định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Đây là một hướng đi phù hợp trên nền tảng bề dày lịch sử hợp tác giáo dục khi Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay đã giúp Việt Nam có được một đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, nghệ sĩ, học giả có trình độ cao trên hầu hết các lĩnh vực.

Sớm đưa dự án Nhà máy điện hạt nhân vào triển khai

Với mục tiêu phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, Liên bang Nga sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga rất quan tâm ủng hộ tăng cường giao lưu văn hóa, thường xuyên tổ chức ngày văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại mỗi nước để người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết và gần gũi nhau hơn. Đồng thời nhất trí tạo điều kiện tối đa cho người dân hai nước đi du lịch tại mỗi nước.

Thứ trưởng khẳng định, chuyến thăm đã rất thành công, đạt kết quả nhiều mặt và thực chất, với tầm nhìn chiến lược trăm năm, đáp ứng tất cả các mục đích và yêu cầu đã đề ra, phản ánh nhận thức chung của hai nước trong việc định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Với tinh thần “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, quyết tâm thực hiện “sáu rõ” của Thủ tướng, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương hai bên cần tích cực triển khai những thỏa thuận đã đạt được, chủ động xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai.

Hai bên cần khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai những thỏa thuận đã đạt được trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, giao thông vận tải, logistics, khoa học công nghệ.

Theo Thứ trưởng cần sớm đưa dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào triển khai; mở rộng hoạt động, tăng cường khai thác dầu khí thông qua các liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro; kết nối giao thông đường sắt, mở rộng giao thông đường không và đường biển.

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong nghiên cứu cơ bản.

Thứ trưởng cho rằng cần thúc đẩy giảng dạy ngôn ngữ ở hai nước; tổ chức thường xuyên, liên tục, đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật, không chỉ nhằm quảng bá du lịch, mà còn giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.