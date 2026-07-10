Tiễn đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela.

Cùng dự lễ tiễn có Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương Andrea Corea, cùng đông đảo các quan chức Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng khác của Venezuela.

Sáng 9/7 (giờ địa phương), trước khi lên đường về nước, đoàn đã trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, lều bạt... và quyên góp 15.000 USD ủng hộ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn Việt Nam trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, lều bạt... và quyên góp 15.000 USD ủng hộ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: QĐND

Ông Daniel Gasparri, đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela phụ trách các đoàn cứu trợ quốc tế bày tỏ cảm kích Việt Nam dù ở cách xa nửa vòng trái đất, đã cử lực lượng, đồng thời gửi viện trợ giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Sự hỗ trợ của Việt Nam là rất kịp thời và cần thiết trong bối cảnh Venezuela đang gặp khó khăn hiện nay.

Ông Daniel Gasparri cảm ơn tấm lòng của các thành viên đoàn Việt Nam nói riêng dành cho Venezuela.

Đoàn Việt Nam dự kiến về đến sân bay Nội Bài vào đêm nay.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội và Công an. Trong số này, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar khắc phục thảm họa động đất năm 2023 và năm 2025.

Khu vực nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ là Playa Grande thuộc bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép.

Đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela tiễn đoàn Việt Nam. Ảnh: QĐND

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân, đồng thời phối hợp tìm và bàn giao cho phía Venezuela nhiều vị trí nghi có nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau của đất nước và nhân dân Venezuela. Cùng với đó, đoàn còn khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Đoàn Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ sau thảm họa động đất tại Venezuela. Ảnh: QĐND

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà đoàn đạt được đã góp phần thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cũng như khẳng định mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Venezuela.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định việc Việt Nam cử đoàn cứu hộ, cứu nạn sang hỗ trợ Venezuela xuất phát từ tình đoàn kết truyền thống, đường lối đối ngoại và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam; đồng thời khẳng định năng lực và sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu và thảm họa nhân đạo.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, quyết định này còn bắt nguồn từ truyền thống nhân văn "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam. Sự đồng cảm với những mất mát mà nhân dân Venezuela phải gánh chịu đã trở thành động lực để các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi và những điều kiện khó khăn tại địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.