Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Theo thông báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý khâu yếu nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Trong cùng điều kiện, nơi nào tổ chức thực hiện quyết liệt, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thì tạo được sản phẩm, kết quả cụ thể; nơi nào triển khai còn hình thức, chậm trễ, người đứng đầu chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo kỷ luật thực thi thì chuyển biến hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 hôm 1/7. Ảnh: QH

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung vào 4 trọng tâm.

Thứ nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội 14. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc thực hiện Nghị quyết số 57 không chỉ nhằm khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt việc triển khai Nghị quyết 57 phải đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia.

Thứ hai là chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải xác định rõ mục tiêu theo các mốc 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm về công nghệ được làm chủ, sản phẩm hình thành, khả năng xuất khẩu và đóng góp cho tăng trưởng, quốc phòng, an ninh, năng lực tự chủ quốc gia.

Trong đó, định hướng quan trọng là tập trung nguồn lực làm chủ và phát triển các công nghệ chiến lược thành sản phẩm cụ thể, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh, vật liệu và năng lượng, chip bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng phải đặc biệt coi trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, an ninh dữ liệu và chủ quyền số quốc gia.

“Không đánh đổi an ninh, an toàn để lấy phát triển, nhưng cũng không vì lo ngại rủi ro mà làm chậm đổi mới sáng tạo” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý và yêu cầu mọi hệ thống số, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế, xây dựng và vận hành theo yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ngay từ đầu.

Hồi đầu năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thứ ba là tạo chuyển biến đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan trong hệ thống chính trị đến toàn xã hội; nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ trong cấp ủy lên 10-15%.

Thứ tư là đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ, tập thể

Theo kết luận, người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 thuộc phạm vi phụ trách.

"Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, nhiệm vụ vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; không chờ đợi, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 phải được xác định là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, tập thể và người đứng đầu. Cùng với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, có sản phẩm, kết quả cụ thể là nhắc nhở, kiểm điểm, xử lý phù hợp các trường hợp triển khai hình thức, chậm trễ, né tránh trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương cũng phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ; thực hiện chủ trương nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ trong cấp ủy từ 5% lên 10-15%.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ hằng quý; kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện hình thức, chậm trễ, thiếu trách nhiệm, bảo đảm các chủ trương, nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan điểm thực hiện Nghị quyết số 57 không được chậm trễ, phải quyết tâm hơn, hành động mạnh mẽ hơn, bảo đảm thực chất và hiệu quả.