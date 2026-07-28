Sáng 28/7, phát biểu tại chương trình "Vinh quang Việt Nam 2026" với chủ đề “Kiến tạo và cống hiến”, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, trong gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho 8 tập thể được vinh danh. Ảnh: Nguyễn Hải

Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc tôn vinh các điển hình, mà còn ở việc lan tỏa những câu chuyện thật, việc làm tốt và những cống hiến có chiều sâu đến với công chúng, đến với nhân dân, để tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực con người, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng lực đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Các phong trào thi đua cần đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả công việc, lợi ích của nhân dân và sự tiến bộ của cộng đồng làm thước đo.

Các cấp, ngành thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm nhiều hơn đến công nhân, người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở, người làm việc tại địa bàn khó khăn và những tập thể, cá nhân âm thầm cống hiến.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: Nguyễn Hải

Phó Thủ tướng thường trực cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung vào các phong trào nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cải thiện thu nhập, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Ông mong muốn các tập thể, cá nhân được vinh danh tiếp tục không ngừng sáng tạo, cống hiến, xem sự ghi nhận hôm nay vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông, vinh quang của một quốc gia không chỉ được làm nên bởi những kỳ tích của đất nước, mà còn được bồi đắp từ khát vọng, tài năng, nỗ lực và dấu ấn của mỗi con người.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để lựa chọn những điển hình tiêu biểu, Tổng Liên đoàn đã đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, các cấp công đoàn và cơ quan báo chí giới thiệu những nhân tố xuất sắc. Năm nay, chương trình vinh danh 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo và cống hiến cho đất nước.