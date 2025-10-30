Sáng nay, cuối phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng cho biết dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên. Nếu tính chung cả nhiệm kỳ 2020-2025 (trừ năm Covid-19), tăng trưởng dự kiến đạt 6,3%.

Theo ông, cần đặt các kết quả đạt được vào bối cảnh đại dịch Covid-19, tình hình khu vực và thế giới biến động, chính sách thương mại của các nước lớn không đoán định được, "nhiều khi sách cũng chưa dạy". Ông nhấn mạnh những điểm này để thấy kết quả đạt được là sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Quan điểm giáo dục của phần lớn các nước phát triển là không được ngắt quãng giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em ở lứa tuổi nhạy cảm phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng dẫn số liệu của Bộ Tài chính báo cáo Quốc hội, tính đến 23/10 đã đạt 51,7% (cùng kỳ năm ngoái là 51,5%) với giá trị tuyệt đối là 465.000 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 116.000 tỷ.

Phó Thủ tướng đồng tình với ý kiến của đại biểu về việc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa như kỳ vọng. Phân tích nguyên nhân, ông cho biết nhiệm kỳ 2015-2020 có hơn 12.000 dự án, nhiệm kỳ 2021-2025 còn dưới 5.000 dự án và phấn đấu nhiệm kỳ 2026-2030 là dưới 3.000 dự án. Đã có sự thay đổi về tư duy trong triển khai dự án nhằm tập trung để có hiệu quả, "ra tấm, ra món", điều này cũng ảnh hưởng tiến độ và thủ tục.

Nguyên nhân thứ hai là cơ chế chính sách được tháo gỡ nhưng có độ trễ nhất định. Nguyên nhân thứ ba là sắp xếp tổ chức bộ máy cũng có ảnh hưởng, đặc biệt trong việc bàn giao công việc.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cố gắng thúc đẩy để xử lý, giải quyết và phấn đấu giải ngân hết số tiền được giao.

Minh bạch hóa các giao dịch để kiểm soát giá vàng

Về thị trường vàng, Phó Thủ tướng cho biết giá thế giới có những lúc lên gần 4.400 USD/ounce, chênh lệch giá giữa thế giới và trong nước có lúc gần 20 triệu đồng, nhưng có lúc chỉ chênh 1 triệu.

"GDP năm 2024 là khoảng 12 triệu tỷ, trong khi tổng doanh số giao dịch mua bán vàng 9 tháng đầu năm nay là khoảng 23,3 nghìn tỷ", Phó Thủ tướng nêu.

Theo ông, nguyên nhân là biến động địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại thiếu nhất quán của các nước lớn, ở Việt Nam cũng có vấn đề về tâm lý.

Chính phủ đặt ra nhiều giải pháp và Thủ tướng rất kiên quyết trong chỉ đạo thanh tra thị trường vàng. "Nếu Thanh tra ngân hàng không làm nổi thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc, chúng ta cũng đang xử lý một số việc", theo lời Phó Thủ tướng.

Chính phủ đã sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng nhằm giảm "độc quyền vàng", đang chuẩn bị để có sàn giao dịch vàng, cố gắng minh bạch hóa các giao dịch với hy vọng kiểm soát được giá vàng.

Về giá nhà đất tăng cao, biến động, Phó Thủ tướng nhìn nhận đây là thực tế và Chính phủ đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp.

Chính phủ sẽ trình để sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai và pháp luật về thị trường bất động sản, trình Quốc hội một nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật Đất đai, trong đó có định giá.

Phó Thủ tướng cũng nêu về nhà ở xã hội với mục tiêu đặt ra là 1 triệu căn. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 165 dự án đã hoàn thành với khoảng 117.000 căn, đến hết năm nay sẽ đạt 60% chỉ tiêu 1 triệu căn. Đây cũng là một trong những giải pháp để đáp ứng nhu cầu mua nhà, ngoài ra phải kiểm soát thị trường bất động sản.

Ảnh: Quốc hội

Về giáo dục, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết các đại biểu quan tâm đến bạo lực học đường, Thông tư 19/2025 về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm sát tình hình, dư luận, thông tin từ các giới, các đại biểu Quốc hội, báo chí để xem diễn tiến.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nêu rõ Thông tư 19/2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh đã thay thế Thông tư 08/TT năm 1988, như vậy, gần 40 năm mới sửa được.

"Rất nhiều đời bộ trưởng đã bàn thảo nhưng chưa thực hiện được. Đây là một việc làm rất bản lĩnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng ta cần ghi nhận", Phó Thủ tướng khẳng định.

Ông dẫn kinh nghiệm của các nước khi học sinh vi phạm hành chính thì có thể xử lý tại trường giáo dưỡng, cơ sở cộng đồng; nếu vi phạm hình sự thì căn cứ vào lứa tuổi để xử lý.

"Đây là tư duy của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giữ môi trường nhà trường tương đối nhẹ nhàng. Bởi quan điểm giáo dục của phần lớn các nước phát triển là không được ngắt quãng giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em ở lứa tuổi nhạy cảm. Bộ sẽ theo dõi việc này, nếu cần thiết, sẽ sửa đổi, bổ sung...", Phó Thủ tướng cho biết.