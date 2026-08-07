Theo Báo điện tử Chính phủ, tại cuộc họp về Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra chiều 6/8, một trong những lưu ý của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu là Bộ GD-ĐT cần rà soát, hoàn thiện chính sách học phí tương xứng với chất lượng, mở rộng chính sách tín dụng sinh viên và hỗ trợ người học ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, then chốt.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng lưu ý Bộ GD-ĐT thiết kế chiến lược như một "bản đồ phát triển", xác định rõ đích đến và lộ trình với khả năng thích ứng linh hoạt để Việt Nam có ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tiệm cận với nhóm cao trên thế giới; đồng thời nâng cao đồng bộ chất lượng của toàn hệ thống giáo dục đại học.

"Chiến lược phải chuyển mạnh từ phát triển riêng lẻ từng cơ sở sang phát triển hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, trong đó các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, thị trường lao động và đối tác quốc tế được liên kết, chia sẻ nguồn lực và cùng tham gia đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; phát triển hài hòa giáo dục đại học tinh hoa và giáo dục đại học đại chúng, khu vực công lập và ngoài công lập", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát toàn bộ hệ thống chỉ tiêu đến năm 2030, năm 2035; nhất là các chỉ tiêu về quy mô người học, tỷ lệ đào tạo STEM, đào tạo tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu việc phân nhóm và chính sách hỗ trợ phải tạo lập một sân chơi chung, công khai, công bằng, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học cạnh tranh bằng chất lượng, kết quả và đóng góp thực chất, tạo động lực để các trường phấn đấu vươn lên trên các bảng xếp hạng quốc tế và phục vụ phát triển đất nước.

Về cơ cấu ngành đào tạo và sắp xếp mạng lưới, Bộ GD-ĐT được giao chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu nhân lực, việc làm và thu nhập sau tốt nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu, định kỳ đánh giá chương trình đào tạo để mở rộng, cập nhật, liên ngành, điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cần khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng rà soát các cơ sở cùng chuyên ngành, cùng thế mạnh để tổ chức lại, liên kết hoặc dùng chung chương trình, phòng thí nghiệm, thư viện và hạ tầng số, hình thành các trung tâm đủ mạnh. Việc sáp nhập, chuyển giao hoặc giải thể phải chứng minh giá trị gia tăng, có phương án bảo đảm quyền lợi người học, xử lý đội ngũ, tài chính, đất đai và tài sản công.