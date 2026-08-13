Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Zelensky X

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, ông Zelensky ngày 12/8 nói: "Năm nay, tôi đề nghị các đối tác Mỹ bán cho chúng tôi 5% số tên lửa mà họ đang có trong kho. Nếu họ bán cho chúng tôi 5%, Ukraine sẽ vượt qua được mùa đông và cứu được sinh mạng của người dân. Nếu họ có thể bán cho chúng tôi 10%, chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ tên lửa đạn đạo của Nga".

Ông Zelensky cho biết Ukraine chỉ nhận được 1/10 số tên lửa đánh chặn nước này đang rất cần từ Mỹ để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang gia tăng của Nga.

Người đứng đầu Ukraine chia sẻ những ngày gần đây của ông trôi qua với "hàng triệu cuộc điện thoại" và đàm phán kín với các đồng minh để tìm kiếm thêm viện trợ.

Lời kêu gọi cung cấp thêm tên lửa đánh chặn của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các khí tài phòng không. Theo Liên Hợp Quốc, trong tháng 7, Ukraine chỉ đánh chặn được 29 trong số 195 tên lửa đạn đạo do Nga phóng vào nước này.

Tổng thống Zelensky nói: "Năm nay, chúng tôi có số lượng tên lửa đánh chặn ít hơn 2,5 lần so với năm 2025. Trong khi đó, Nga phóng số lượng tên lửa đạn đạo nhiều gấp đôi mỗi tháng so với trước đây. Đêm nào cũng có các cuộc tấn công và khoảng 4–5 lần mỗi tháng lại có những đợt tập kích quy mô lớn... Đó là những đêm kinh hoàng. Người dân của chúng tôi rất anh dũng, rất kiên cường. Nhưng họ đã mệt mỏi".

Ukraine đã đề nghị Nhà Trắng tăng cường bán tên lửa phòng không cho nước này nhằm đối phó với các đợt không kích ngày càng dữ dội của Nga. Nỗ lực này đã dẫn đến nhiều cuộc đối đầu, những lần thay đổi lập trường và cả các lời kêu gọi gửi tới chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, bản thân nước Mỹ cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa do kho dự trữ bị cạn kiệt bởi cuộc xung đột với Iran. Hôm 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ "cũng cần tên lửa".

Trong khi Kiev đang thúc đẩy một thỏa thuận với Washington nhằm đồng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho rằng kế hoạch này khó có thể trở thành hiện thực trước mùa đông.