Phó Tổng thống Philippines Sarah Duterte. Ảnh: ABS-CBN

Theo mạng truyền thông ABS-CBN, tháng trước, bà Duterte bị cáo buộc 3 tội danh "đe dọa nghiêm trọng", bắt nguồn từ một cuộc họp báo đêm khuya, trong đó bà tuyên bố đã thuê sát thủ để ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr, Đệ nhất phu nhân Liza Araneta-Marcos và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez trong trường hợp bà bị làm hại trước. Sau đó, nữ chính khách này nói những phát biểu của mình đã bị hiểu sai.

Tòa án thành phố Quezon ngày 4/9 đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Phó Tổng thống Philippines, với mức tiền bảo lãnh được ấn định là 120.000 Peso (khoảng 50 triệu đồng) cho mỗi tội danh.

Lời đe dọa ám sát bị cáo buộc cũng là một nội dung quan trọng trong phiên tòa luận tội bà đang diễn ra tại Thượng viện Philippines. Nếu bị kết tội, bà Duterte sẽ bị bãi nhiệm và vĩnh viễn bị cấm tham gia chính trường.

“Phó tổng thống đã tự nguyện trình diện tại tòa án ban hành lệnh bắt giữ, vì vậy không cần phải bắt giam bà ấy”, luật sư Lawrence Lim nói sau khi bà Duterte rời tòa án khu vực, trên tay cầm lệnh của tòa xác nhận bà đã nộp tiền bảo lãnh. Lệnh bắt giữ được hủy bỏ sau khi tiền bảo lãnh được nộp.

Trước khi bước vào tòa, bà Duterte liên tục nói với các phóng viên rằng mình cảm thấy không an toàn.

Theo luật Philippines, nếu bị kết tội “đe dọa nghiêm trọng”, bà Duterte có thể phải chịu mức án lên tới 6 tháng tù giam. Nhóm luật sư của phó tổng thống ra tuyên bố hôm 4/9 khẳng định bà “không có ý định né tránh pháp luật và sẽ tiếp tục sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình”.

Các quan chức Bộ Tư pháp Philippines bác bỏ lập luận của luật sư đại diện phó tổng thống rằng bà không thể bị truy tố đối với những hành vi cũng liên quan đến quy trình luận tội.

Bà Duterte đã bị Hạ viện Philippines luận tội hồi tháng 5 với các cáo buộc gồm tham nhũng và biển thủ. Nếu bị Thượng viện Philippines kết tội khi phiên xét xử bà vừa bước sang tuần thứ 9, điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2028 của bà.