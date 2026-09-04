Theo tờ Inquirer, Tòa án khu vực thành phố Quezon ngày 4/9 đã ra lệnh bắt giữ bà Sara Duterte về 3 cáo buộc liên quan tới tội đe dọa nghiêm trọng. Trong lệnh bắt, tòa án đã ấn định mức tiền bảo lãnh là 120.000 peso (gần 50 triệu VND) cho mỗi tội danh trong số 3 cáo buộc trên.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Philippines Polo Martinez sau đó xác nhận lệnh bắt đã được ban hành, khi tòa án thành phố Quezon bác đề nghị hoãn việc phát lệnh. Tuy nhiên, lệnh này không đảm bảo việc bà Sara bị giam giữ, khi luật sư có thể xin tại ngoại và tiếp tục kháng nghị lên các cấp tòa án cao hơn.

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte. Ảnh: Inquirer

"Dù còn nhiều tranh cãi về thẩm quyền xét xử, thân chủ của tôi không có ý định trốn tránh pháp luật và sẽ tiếp tục thực hiện mọi hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình", luật sư Lawrence Lim cho biết.

Ông Lim là luật sư đại diện cho bà Duterte trong vụ án liên quan các cáo buộc đe dọa nghiêm trọng do Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) khởi xướng.

Theo luật pháp Philippines, nếu bị kết tội "đe dọa nghiêm trọng", bà Sara có thể phải chịu án tù tối đa 6 tháng. Vụ đe dọa tính mạng cũng là một nội dung quan trọng trong phiên luận tội bà tại Thượng viện. Nếu không vượt qua được phiên luận tội, bà Sara sẽ bị cách chức và bị cấm tham gia chính trị, qua đó chấm dứt kế hoạch tranh cử Tổng thống Philippines năm 2028.

Bà Sara Duterte là con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người đang chờ xét xử về tội ác chống nhân loại ở The Hague. Bà hiện phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng công quỹ, tích lũy tài sản bất chính, hối lộ quan chức và đe dọa tính mạng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Đệ nhất phu nhân Liza Araneta Marcos và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.