Hôm nay, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức tọa đàm "Nhiệm vụ bảo vệ an ninh và an ninh phi truyền thống trong Văn kiện Đại hội 14 của Đảng".

Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống cho biết, đây là tọa đàm đầu tiên bàn sâu về nhiệm vụ bảo vệ an ninh và an ninh phi truyền thống theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14.

Quang cảnh buổi tọa đàm sáng nay

Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Nghị quyết Đại hội lần này có nhiều điểm mới, thể hiện sự phát triển rõ nét trong tư duy của Đảng về an ninh so với các nhiệm kỳ trước. An ninh không chỉ được nhìn nhận thuần túy ở góc độ bảo vệ mà được đặt trong mối quan hệ với an sinh, an toàn và phát triển, đặc biệt là kiến tạo phát triển.

“Kiến tạo phát triển là một chủ đề đặc sắc, nổi bật của Đại hội 14 trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh. Không chỉ là an ninh chủ động, an ninh toàn dân mà là an ninh gắn với phát triển”, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh.

Ông cho biết, trong các diễn văn và Báo cáo chính trị tại Đại hội 14, định hướng của Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về vấn đề an ninh nổi lên hai từ khóa. Thứ nhất là “phát triển bền vững”, với mục tiêu tăng trưởng hai con số và mục tiêu 100 năm. Thứ hai là “bốn chữ tự”: tự lực, tự chủ về chiến lược, tự cường và tự hào dân tộc.

An ninh trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở an ninh biên giới, lãnh thổ, mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực then chốt như an ninh chế độ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực.

Phát biểu tại tọa đàm, GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho rằng, các yêu cầu về bảo đảm an ninh phi truyền thống hiện nay phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 147/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông, hành động phải gắn chặt với tự chủ chiến lược theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng. Trong đó, cần chuẩn hóa năng lực đội ngũ theo chuẩn quốc tế; bảo đảm đầy đủ nguồn lực, tránh tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không giao điều kiện thực hiện; đồng thời yêu cầu mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược an ninh phi truyền thống phù hợp đặc thù. Các chiến lược này cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động và hệ thống chỉ số đánh giá (KPI) để bảo đảm triển khai, giám sát hiệu quả và minh bạch.

Bảo đảm an ninh văn hóa

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng, GS.TS Trần Vi Dân, ủy viên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển văn hóa sẽ có nhiều điểm khác so với trước đây. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện hơn trong bảo đảm an ninh, đặc biệt là an ninh văn hóa và an ninh con người.

Trung tướng, GS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại tọa đàm

Ông dẫn lại phân tích của nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, nếu không đặt văn hóa và tinh thần yêu nước ở vị trí trung tâm, sẽ không thể lý giải đầy đủ vì sao Việt Nam có thể giành thắng lợi trước thế lực ngoại xâm.

“Chúng ta thắng không phải bằng sức mạnh cứng mà chủ yếu bằng sức mạnh mềm của văn hóa và con người”, Trung tướng Trần Vi Dân nhấn mạnh.

Từ góc nhìn quản lý phát triển xã hội, Trung tướng Trần Vi Dân cho rằng, quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế trong thời gian tới chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều thách thức mới, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, văn hóa và con người. Bên cạnh các đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo ông, vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là quản lý phát triển xã hội bền vững.

Muốn xã hội phát triển bền vững, cần nhận diện đầy đủ, kịp thời các thách thức, nhất là những thách thức mới. Thực tiễn cho thấy, nếu xã hội không phát triển bền vững, các vấn đề an ninh sẽ nảy sinh. Nhiều vụ việc ban đầu chỉ là những quan hệ dân sự rất bình thường, nhưng nếu không được kiểm soát, xử lý kịp thời, có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng về trật tự, an toàn xã hội.

Phối hợp giữa lực lượng quân đội và công an trong bảo vệ an ninh quốc gia

Từ góc độ thực tiễn triển khai, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng cho rằng, để tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh và an ninh phi truyền thống theo tinh thần Đại hội 14, cần cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu của Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn từng ngành, từng địa phương.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quân đội và công an trong bảo vệ an ninh quốc gia. Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, hiệp đồng tác chiến trong xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu, thống nhất phương án và kế hoạch ứng phó với các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Việc phối hợp cần được thực hiện chủ động, chặt chẽ trong bảo vệ an ninh chính trị, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố, bạo loạn, tội phạm công nghệ cao, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với thảm họa, dịch bệnh, công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương cho rằng, cần kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh phi truyền thống. Yêu cầu quốc phòng, an ninh cần được lồng ghép trong quy hoạch, chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, biển đảo, không gian mạng và không gian số.