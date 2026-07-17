Những ca bệnh khó được lựa chọn để đào tạo

Một trong những ca phẫu thuật điển hình là bệnh nhân M.V.T. (62 tuổi, Thanh Hóa), mắc ung thư biểu mô vảy thực quản giai đoạn tiến triển tại chỗ. Khối u lớn, xâm lấn rộng và đã di căn nhiều hạch ở trung thất cùng vùng cạnh tâm vị dạ dày.

Ông T. được hóa xạ trị trước mổ nhằm thu nhỏ khối u. Sau điều trị, khối u đáp ứng tốt. Hội đồng chuyên môn xác định đây là "thời điểm vàng" để tiến hành phẫu thuật robot cắt thực quản và nạo vét hạch triệt để, tăng độ chính xác và giảm nguy cơ biến chứng.

Ca mổ ung thư cổ tử cung bằng robot. Ảnh: Thái Hà.

Một trường hợp khác là chị Đ.T.H.H (34 tuổi) từng phẫu thuật cắt tử cung tại một cơ sở y tế khác vì ung thư cổ tử cung có xâm lấn mạch bạch huyết. Sau khi đánh giá lại, các bác sĩ Bệnh viện K nhận định người bệnh vẫn cần tiếp tục phẫu thuật mở rộng.

Do chị H. từng mổ trước đó, ca phẫu thuật lần hai tiềm ẩn nhiều khó khăn. Ê-kíp quyết định ứng dụng hệ thống robot để cắt rộng tổ chức quanh âm đạo, vét hạch chậu và bảo tồn các dây thần kinh quan trọng, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sau mổ.

Lần đầu đào tạo bài bản

Từ ngày 2/7, Bệnh viện K khai giảng khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản đầu tiên. Khóa học kéo dài một tháng, đào tạo chuyên sâu về ứng dụng robot trong điều trị ung thư tiêu hóa, tiết niệu, phụ khoa, đầu cổ và lồng ngực.

Điểm đặc biệt của khóa học là các phòng mổ được biến thành "giảng đường y khoa". Học viên theo dõi trực tiếp các ca mổ robot qua hệ thống truyền hình, sau đó cùng các chuyên gia phân tích từng bước kỹ thuật, xử trí các tình huống khó và chia sẻ kinh nghiệm thực hành. Khóa học thu hút nhiều bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện K và các bệnh viện lớn trên cả nước tham gia.

Các chuyên gia giảng dạy trong phòng mổ, bác sĩ quan sát trực tiếp. Ảnh: Thái Hà.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, để thực hiện phẫu thuật robot, bác sĩ phải trải qua chương trình đào tạo chính quy của hãng sản xuất và nhận chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, trước đây việc đào tạo chủ yếu theo hình thức "cầm tay chỉ việc" tại từng bệnh viện.

Ông Quảng cho biết phẫu thuật robot mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp thông thường. Hệ thống camera có khả năng phóng đại hình ảnh nhiều lần, giúp bác sĩ quan sát rõ tổn thương, thao tác chính xác hơn và bảo tồn tốt các dây thần kinh, mạch máu nhỏ.

Theo GS Quảng, tại nhiều quốc gia phát triển, phẫu thuật robot đã trở thành xu hướng chủ đạo. Ví dụ, tại Bệnh viện Đại học Nagoya (Nhật Bản), gần như 100% các ca phẫu thuật phù hợp đều được thực hiện bằng robot trong khi tại Hàn Quốc, tỷ lệ này đạt khoảng 50%.

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