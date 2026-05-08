Đứng đầu ngõ nhìn thấy trường, sao phân tuyến phải đi học cách nhà thêm vài km?

Chia sẻ với VietNamNet, bà Phạm Thị Liên, sống tại ngõ 147 Tân Mai, cho biết cháu bà năm nay chuẩn bị vào lớp 1. Nếu học tại Trường Tiểu học Tân Mai, quãng đường từ nhà đến trường chỉ khoảng 500m. Tuy nhiên, theo phương án phân tuyến mới đây của phường, cháu bà có thể phải học tại Trường Tiểu học Tam Trinh, cách nhà khoảng 3,5km.

“Chị gái cháu cũng đang học ở Trường Tiểu học Tân Mai, việc đưa đón rất thuận tiện vì hai bà cháu chỉ cần đi bộ qua cầu là tới. Nếu năm học tới hai chị em mỗi người học một trường, việc đưa đón rất khó khăn. Bố mẹ cháu đi làm về muộn, ông bà già chỉ có thể dắt cháu đi bộ đến trường chứ không thể đi xe”, bà Liên nói.

Phụ huynh lo con gần Trường Tiểu học Tân Mai nhưng không được học tại đây. Ảnh: Thúy Nga

Bà mong muốn UBND phường và Trường Tiểu học Tân Mai tạo điều kiện để học sinh trong khu vực tổ dân phố số 2-21 Tân Mai được về học gần nhà.

Tương tự, chị Thu Hiền, trú tại ngõ 120 Tân Mai cho hay gia đình chị chỉ cần “đứng đầu ngõ là nhìn thấy trường”, thế nhưng hiện tại con chị có thể không được học tại Trường Tiểu học Tân Mai mà phải đi học cách nhà thêm vài km.

“Trước nay khoảng cách từ nhà đến trường rất gần, các con có thể tự đi bộ đi học và về nhà, không cần người lớn đưa đón. Giờ trẻ lớp 1 lại được phân sang Trường Tiểu học Tam Trinh. Nhà gần trường nhưng các con phải đi học xa như vậy là bất hợp lý. Bố mẹ cũng phải bố trí công việc để đưa đón con rất vất vả”, chị Hiền nói.

Ưu tiên 1 là trường trên địa bàn phường có đúng tuyển sinh không địa giới hành chính?

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai, khẳng định công tác tuyển sinh của phường Hoàng Mai được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Học sinh có thể đi bộ qua cầu để về nhà. Ảnh: Thúy Nga

Việc tuyển sinh năm học 2026-2027 được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo mọi học sinh cư trú trên địa bàn phường đều được phân tuyến vào các trường thuộc phường quản lý.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mạng lưới trường lớp của phường Hoàng Mai có sự phân bố chưa đồng đều giữa các khu vực trên địa bàn.

“Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được học tại trường gần nhất, trong quá trình xây dựng phương án tuyển sinh, phường đã chủ động trao đổi, phối hợp với các phường lân cận để rà soát khoảng cách thực tế, bảo đảm quyền lợi học tập thuận lợi cho học sinh”, bà Trang cho biết.

Bà cũng khẳng định phụ huynh cư trú tại tổ dân phố 2-21 Tân Mai có nguyện vọng đăng ký cho con học tại Trường Tiểu học Tân Mai là chính đáng. Tuy nhiên, Trường Tiểu học Tân Mai hiện thuộc phường Tương Mai, không nằm trong địa bàn phường Hoàng Mai. Do đó, học sinh tại các tổ dân phố này sẽ được ưu tiên 1 là trường trên địa bàn phường, trong trường hợp này là Trường Tiểu học Tam Trinh.

“UBND phường Hoàng Mai sẽ tiếp tục phối hợp với phường Tương Mai để xem xét, hỗ trợ trên cơ sở quy định và điều kiện thực tế. Trong thời gian tuyển sinh, nếu có trường hợp đặc biệt phát sinh, UBND phường sẽ tổng hợp, báo cáo Sở GD-ĐT Hà Nội, đồng thời phối hợp với phường lân cận thực hiện điều tiết tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Sở, bảo đảm mọi học sinh đều có chỗ học phù hợp, thuận tiện”, bà Trang thông tin.