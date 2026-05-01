Theo kế hoạch năm học 2025-2026, các địa phương phải kết thúc năm học trước 31/5/2026, nên học sinh nghỉ hè muộn nhất từ 1/6.

Bên cạnh đó, Việc công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS phải xong trước 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026.

Tại TPHCM, kế hoạch năm học cũng quy định thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Việc xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hoàn tất chậm nhất vào ngày 30/6; công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) hoàn thành trước ngày 31/7.

Tương tự, tại Hà Nội, các trường học hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 30/6/2026; tuyển sinh đầu cấp hoàn tất trước ngày 31/7/2026.

Theo khung kế hoạch chung, dù mốc nghỉ hè được xác định từ đầu tháng 6, nhưng tùy điều kiện thực tế, một số địa phương có thể cho học sinh nghỉ sớm hơn khoảng một tuần.

Sau đây là lịch nghỉ hè của học sinh cả nước năm 2026:

TT TỈNH/THÀNH THỜI GIAN BẮT ĐẦU NGHỈ HÈ 1 Hà Nội Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 2 TPHCM Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 3 Tuyên Quang Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 4 Cao Bằng Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 5 Lai Châu Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 6 Lào Cai Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 7 Thái Nguyên Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 8 Điện Biên Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 9 Lạng Sơn Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 10 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 11 Phú Thọ Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 12 Bắc Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 13 Quảng Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 14 Hải Phòng Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 15 Hưng Yên Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 16 Ninh Bình Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 17 Thanh Hóa Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 18 Nghệ An Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 19 Hà Tĩnh Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 20 Quảng Trị Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 21 Huế Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 22 Đà Nẵng Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 23 Quảng Ngãi Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 24 Gia Lai Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 25 Đắk Lắk Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 26 Khánh Hòa Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 27 Lâm Đồng Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 28 Đồng Nai Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 29 Tây Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 30 Đồng Tháp Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 31 An Giang Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 32 Vĩnh Long Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 33 Cần Thơ Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026 34 Cà Mau Kết thúc năm học trước ngày 30/5/2026

