Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến chất lượng thực phẩm và định lượng suất ăn tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, UBND xã Quảng Bị đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và đại diện phụ huynh kiểm tra, xác minh.

Kết quả bước đầu xác định một số nội dung phản ánh chưa chính xác, nhưng định lượng và cách chế biến suất ăn chưa bảo đảm theo yêu cầu.

Sáng 23/9, UBND xã Quảng Bị nhận được thông tin phản ánh trên một số trang mạng xã hội liên quan đến chất lượng thịt lợn sử dụng tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, trong đó có nội dung cho rằng thịt lợn bị ôi, chuyển màu; học sinh phải ăn cơm với tóp mỡ và định lượng suất ăn chưa bảo đảm.

Ngay trong ngày, UBND xã Quảng Bị ban hành văn bản về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về chất lượng, an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

UBND xã giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quảng Bị 1, đơn vị cung cấp suất ăn (Công ty CP Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long), đại diện cha mẹ học sinh và một số phụ huynh có ý kiến phản ánh trên mạng xã hội để kiểm tra, xác minh toàn bộ các nội dung được đăng tải.

Qua kiểm tra, xác minh, các bên thống nhất trong số các phản ánh, có 2 nội dung chưa chính xác; song 1 nội dung về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất là có cơ sở.

Bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Quảng Bị 1. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, đối với nguồn gốc và chất lượng thịt lợn đầu vào, theo báo cáo của Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện Ban phụ huynh giám sát và đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm được kiểm tra, giám sát và có hồ sơ, biên bản giao nhận. Tại thời điểm kiểm tra, thịt không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Về thông tin học sinh được ăn tóp mỡ, qua kiểm tra cho thấy thịt được đóng nguyên túi, niêm phong, túi không rách. Nguyên liệu gồm thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông, được chế biến thành món thịt chiên vừng theo thực đơn của trường.

Tuy nhiên, đối với định lượng và cách chế biến suất ăn, đoàn kiểm tra nhận thấy thực tế chưa bảo đảm như yêu cầu, phù hợp với nội dung phản ánh của phụ huynh.

Tại buổi làm việc, nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và phụ huynh đã thống nhất về những nội dung cần khắc phục.

Theo yêu cầu của phụ huynh và UBND xã, Công ty CP Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long cam kết triển khai các biện pháp khắc phục từ ngày 24/9.

Cụ thể, trong tuần tới, công ty sẽ tăng định lượng suất ăn ở mức tối đa, đồng thời phối hợp với nhà trường điều chỉnh, cân đối lại thực đơn. Công ty cũng cam kết thay đổi nhân sự đầu bếp từ ngày 24/9.

Đối với nguyên liệu thịt lợn, công ty cam kết từ ngày 24/9 chuyển từ sử dụng thịt lợn Meatdeli sang thịt của Công ty CP - theo đề nghị của Ban đại diện phụ huynh và các phụ huynh có ý kiến phản ánh.

Để có cơ sở đánh giá khách quan về chất lượng và an toàn thực phẩm, UBND xã Quảng Bị đã chỉ đạo lấy mẫu thịt theo nội dung phản ánh, thực hiện niêm phong và gửi đến đơn vị có chức năng để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định. UBND xã cho biết, kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ để tiếp tục xem xét, đánh giá và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được lan truyền trên mạng cho rằng "toàn top mỡ". - Ảnh cắt từ clip.

UBND xã Quảng Bị cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư phát triển và Dịch vụ thương mại Thăng Long rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản nguyên liệu trước khi chế biến; bảo đảm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đơn vị cung cấp suất ăn cũng được yêu cầu rà soát định lượng, giá trị dinh dưỡng và cơ cấu giá 40.000 đồng/suất, bảo đảm suất ăn thực tế phù hợp với thực đơn, định lượng và các nội dung đã thống nhất trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, công ty phải rà soát năng lực, chuyên môn và việc bố trí nhân sự trực tiếp chế biến suất ăn; có phương án điều chỉnh, thay thế nhân sự khi không đáp ứng yêu cầu về chất lượng chế biến và phục vụ học sinh.