UBND xã Hoài Đức Hà Nội đã có báo cáo về phản ánh liên quan đến nguồn gốc thực phẩm bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức nghi sử dụng thịt trâu Ấn Độ, thịt gà đông lạnh.

Trao đổi với VietNamNet sáng 29/10, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức cho hay, hôm qua 28/10, tổ công tác của UBND xã cũng đã kiểm tra kho hàng mà phụ huynh nghi vấn, lập biên bản và giao cơ quan công an thẩm tra, xác minh. Ông Dũng cho hay, UBND xã Hoài Đức cũng đã có báo cáo gửi UBND TP và Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo báo cáo, thực hiện công tác giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến thực phẩm định kỳ của phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp đã đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương (địa chỉ tại thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội) để giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh trên địa bàn xã từ 4h ngày 27/10.

Đến khoảng 7h cùng ngày, một số phụ huynh phát hiện có 1 kho hàng khoảng 60m2, xây tường gạch, mái lợp tôn, không có biển hiệu được khóa kín, nằm phía sau Công ty Mai Phương và cách khoảng 50m. Phía ngoài cạnh kho là bãi rác xuất hiện một số thùng carton in chữ nước ngoài và có tem tiếng Việt với nội dung: Má đùi gà đông lạnh, nhập khẩu và phân phối bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát (địa chỉ: số nhà 19, Lô 9, Trung tâm thương mại Ghẽ, xã Mao Điền, TP Hải Phòng) và một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Nhiều bao bì thực phẩm ghi nhập khẩu thịt trâu từ Ấn Độ, thịt gà đông lạnh ở khu vực tập kết rác gần bếp nấu của Công ty Mai Phương. Ảnh: T.N

Các phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực kho phía sau, làm rõ mối liên hệ giữa khu vực này với cơ sở cung cấp suất ăn; đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

UBND xã cho biết, chiều ngày 27/10, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Mai Phương; nội dung kiểm tra gồm hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ của người trực tiếp chế biến, nguồn cung nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn, sổ kiểm thực và điều kiện thực tế tại khu vực sơ chế, chế biến, chia suất ăn.

Qua rà soát hồ sơ do Công ty Mai Phương cung cấp, chưa ghi nhận hồ sơ đối với thịt trâu Ấn Độ như phản ánh.

Đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh, Công ty Mai Phương đã xuất trình hóa đơn số 00000221 ngày 26/10 của Công ty TNHH thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp của Công ty A80 Thăng Long) gồm 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina.

Các sản phẩm nêu trên, Công ty Mai Phương giải trình để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ của đơn vị.

Công ty cung cấp hóa đơn bán hàng số 00000158 và 00000159 ngày 27/10. Những thực phẩm nêu trên không dùng để chế biến suất ăn học sinh.

Xác minh thông tin nhà kho gần bếp ăn của công ty

Sáng ngày 28/10, UBND xã cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với công an xã, trạm y tế xã xác minh thông tin kho hàng phía sau bếp Công ty Mai Phương.

Qua xác minh ban đầu, khu vực kho trên thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nghiêm (SN1970) và bà Nguyễn Thị Yến (SN 1976), đều trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội; hiện đã cho ông Nguyễn Văn Đô (SN 1990, là cháu ông Nghiêm) thuê với mục đích làm kho. Qua nắm tình hình, bà Yến hiện đang là nhân viên của Công ty Mai Phương.

Khoảng 9h ngày 28/10, bà Nguyễn Thị Phương (là mẹ đẻ của ông Đô) đã mở cửa kho để tổ công tác UBND xã cùng đại diện phụ huynh vào trong kho kiểm tra. Ghi nhận thực tế, kho chứa hàng có diện tích khoảng 80m2 gồm 1 tầng và 1 gác xép. Kết quả tại khu vực tầng 1 ghi nhận có 3 tủ đông có chứa thực phẩm (thịt gà tươi - 15kg, cá rô phi phi-lê - 8kg, thịt lợn - 34kg, xúc xích CP - 10kg, ngô tách hạt - 8kg, chả mực - 8,5kg) và một số thực phẩm bao gói (bánh bông lan Kinh Đô – 11 thùng, sữa dinh dưỡng Vinamilk – 50 thùng,...).

Đối với kho hàng trên gác xép hiện không có chìa khóa và không có lối đi để tiếp cận khu vực này nên chưa thể mở cửa và ghi nhận hiện trạng thực tế bên trong.

Bếp ăn của Công ty TNHH Mai Phương - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Phân hiệu Di Trạch của Trường Tiểu học Hoài Đức. Ảnh: T.N

UBND xã nhấn mạnh, việc ghi nhận hiện trạng nhằm phục vụ công tác tổng hợp thông tin, xác minh nội dung phản ánh của phụ huynh; không đồng nghĩa với việc kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản hoặc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở khi chưa có đủ căn cứ.

Qua làm việc với phía đại diện kho hàng cho biết kho sử dụng vào mục đích nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu của gia đình.

Về thực đơn 3 ngày gần nhất của Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) ghi nhận không sử dụng thịt bò. Đối với thực đơn ngày 27/10, ban đầu là món má đùi gà chiên muối, tuy nhiên sau khi phụ huynh có ý kiến, công ty đã đổi sang thịt lợn chiên vừng.

Công ty cũng xuất trình đầy đủ hóa đơn nhập hàng theo từng ngày, khớp loại thực phẩm và số lượng thực phẩm.

UBND xã Hoài Đức cũng giao công an xã tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương; làm việc với các bên liên quan. Phối hợp tổ chức kiểm tra, ghi nhận phần gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc đưa hàng vào, xuất hàng ra và sử dụng kho.

Công an xã sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn xác minh nguồn gốc các bao bì, thùng chứa thực phẩm, hàng hóa tại khu vực được phản ánh; đối chiếu thông tin về việc nhập, bảo quản, vận chuyển, sử dụng thực phẩm.