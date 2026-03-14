Trao đổi với VietNamNet chiều tối ngày 13/3, ông Nguyễn Đức Lượng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Hưng (Hà Nội) cho biết, theo báo cáo của Trường Mầm non Tam Hưng A, việc tổ chức dạy kỹ năng sống cho trẻ đã được dừng từ cuối tháng 1/2026.

Tuy nhiên, ngày 12/3, giáo viên của trung tâm kỹ năng sống đã liên hệ với giáo viên nhà trường để dạy bù 1 buổi còn thiếu trong chương trình học kỳ I tại điểm trường Đại Thanh, nhưng không báo cáo ban giám hiệu.

“Theo báo cáo của hiệu trưởng, ở học kỳ I còn 1 buổi chưa dạy. Vì vậy, nhà trường đã tổ chức dạy bù buổi còn thiếu cho học sinh. Tuy nhiên, nhà trường đã không thông báo cho phụ huynh một cách rõ ràng”, ông Lượng nói.

Hình ảnh lớp học vắng trẻ vào lúc gần 8h30 sáng tại Trường Mầm non Tam Hưng A (xã Tam Hưng, Hà Nội) do phụ huynh ghi lại. Ảnh: NVCC

Theo báo cáo, ngày 12/3, Ban giám hiệu nhà trường thực hiện lịch kiểm tra toàn diện giáo viên tại khu Song Khê nên không bố trí người trực tại khu Đại Thanh.

“Ban giám hiệu nhà trường cũng xin nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý”, ông Lượng nói.

Theo ông Lượng, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động dạy học của nhà trường, nếu có vi phạm sẽ nghiêm túc chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Trước đó, như VietNamNet phản ánh, một phụ huynh Trường Mầm non Tam Hưng A (xã Tam Hưng, Hà Nội) bất ngờ khi đưa con đến lớp vào buổi sáng 12/3 thì thấy lớp chỉ có vài trẻ. Giáo viên cho biết các cháu khác đang sang phòng khác học kỹ năng sống trong giờ chính khóa. Phụ huynh cho rằng nhà trường không thông báo trước việc tổ chức hoạt động này và băn khoăn về việc dạy kỹ năng sống trong giờ học chính.