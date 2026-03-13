Chia sẻ với VietNamNet, chị H. (phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Tam Hưng A, xã Tam Hưng, Hà Nội) cho biết, hôm qua 12/3, khi đưa con đến trường vào khoảng 8h20 sáng, chị chỉ thấy trong lớp có 3 trẻ; tính cả con chị mới đến là 4, trong khi trường bắt đầu đón trẻ từ 7h30 sáng.

“Mọi ngày, chồng tôi đưa con đi học, vì tôi bận đi làm sớm. Hôm qua, đưa con đến lúc gần 8h30, tôi mới thấy cảnh lớp như vậy. Thấy lạ, tôi hỏi thì cô giáo chủ nhiệm nói các bạn đi sang phòng khác để học kỹ năng sống. Khi đó, lớp có 2 cô phụ trách: 1 cô đưa các cháu đi học kỹ năng sống, cô còn lại phát giấy cho 4 cháu ở lớp ngồi tô màu.

Tôi cũng không hề hay biết việc trường tổ chức dạy kỹ năng sống, bởi trong thời khóa biểu của con không thấy thông báo tổ chức hoạt động này. Tối về, tôi hỏi thì con nói các cô bảo những bạn không đăng ký học kỹ năng sống sẽ ở lại lớp”, chị H. kể.

Bối cảnh lớp học vắng trẻ vào lúc gần 8h30 sáng tại Trường Mầm non Tam Hưng A (xã Tam Hưng, Hà Nội) do phụ huynh ghi lại. Ảnh: NVCC

Vị phụ huynh băn khoăn: Nếu như vậy, tại sao nhà trường và các cô lại tổ chức dạy các tiết kỹ năng sống ngoại khóa trong giờ chính khóa? “Kể cả trường có liên kết tổ chức dạy ngoại khóa hay kỹ năng sống thì cũng nên dạy ngoài giờ chính khóa. Liệu như vậy, trong giờ chính khóa của trẻ, các bé như con tôi có được nhà trường, giáo viên tổ chức hoạt động dạy học gì không?”, chị H thắc mắc.

Trao đổi với VietNamNet sáng 13/3, bà Nhữ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Hưng A, cho hay hiện nay nhà trường không tổ chức dạy kỹ năng sống.

“Trước đây, chúng tôi cũng có cho phụ huynh đăng ký học kỹ năng sống cho con và tổ chức vào tháng 11 và tháng 12. Tuy nhiên, sau đó, do số lượng đăng ký ít quá nên chúng tôi cũng không tổ chức nữa”, bà Thủy nói.

Vị hiệu trưởng khẳng định hiện nay không tổ chức dạy kỹ năng sống trong giờ chính khóa. “Hiện, chúng tôi không tổ chức dạy kỹ năng sống nữa, chứ không phải trong hay ngoài giờ chính khóa. Việc này đã dừng từ tháng 12/2025”, bà Thủy nói.

Bà Thủy cho hay sẽ có trách nhiệm giải trình với Phòng Văn hóa xã hội của xã Tam Hưng nếu có vấn đề.

Về hình ảnh phụ huynh ghi lại và phản ánh, bà Thủy cho rằng có thể là hôm đó, trường tổ chức cho trẻ đi tham quan dã ngoại (với các gia đình đăng ký) ngoài trường. “Những bạn nào không đi thì ở lại lớp và có giáo viên trông”, bà Thủy nói.

Tuy nhiên, vị phụ huynh H. cho hay, trong nhóm lấy ý kiến của lớp về việc đăng ký cho con đi trải nghiệm mới đây cũng không phụ huynh nào của lớp con chị đăng ký. Hơn nữa, theo kế hoạch, chuyến trải nghiệm diễn ra ngày 10/3, không phải ngày 12/3.

* Tên phụ huynh đã được thay đổi.