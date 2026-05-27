Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn tại sân bay, phía Thái Lan có: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Watcharaphon Khaokham, lãnh đạo tỉnh Udon Thani…

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và phu nhân, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh và phu nhân, các cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Các quan chức tỉnh Udon Thani đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Udon Thani. Ảnh: TTXVN

Gần một thế kỷ trước, nơi đây từng gắn với hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1928-1929. Tại vùng đất Đông Bắc Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, hoạt động, tổ chức phong trào trong cộng đồng Việt kiều và gieo những hạt mầm đầu tiên của tinh thần đoàn kết Việt Nam - Thái Lan.

Gần một thế kỷ sau, việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam tới thăm chính vùng đất ấy tạo nên một mạch nối biểu tượng đặc biệt: từ những gắn kết lịch sử, văn hóa và cộng đồng sang quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mang tầm khu vực.

Theo TTXVN, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani, công tác chuẩn bị đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được bà con tích cực thực hiện. Ông Vũ Mạnh Hùng, thành viên Ban quản lý Khu di tích cho biết: “Chuyến thăm này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nói chung và kiều bào Udon Thani nói riêng".

Theo Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, hàng trăm kiều bào đã đăng ký tham gia buổi gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani khẳng định sự hiện diện của người đứng đầu Đảng, Nhà nước là nguồn động viên tinh thần lớn lao nhất cho bà con.

Cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Kiều bào Thái Lan ở xa Tổ quốc, 80 tuổi trở xuống đều sinh ra tại Thái Lan. Kiều bào Thái Lan rất xúc động lần đầu tiên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thăm kiều bào tỉnh Udon Thani. Đây là niềm vinh dự của kiều bào Thái Lan, ai cũng muốn được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tỉnh Udon Thani ở Thái Lan được coi là "thủ phủ" của người Thái gốc Việt với hơn 60.000 người. Đây cũng là tỉnh tập trung kiều bào gốc Việt đông nhất ở Thái Lan. Udon Thani còn là nơi đầu tiên trên thế giới được xây dựng Vietnam Town. Vietnam Town hiện là một con phố được gắn biển hành chính là ngõ 2, phố Srisuk, thành phố Udon Thani.

Vietnam Town trở thành trung tâm văn hóa của người Việt thuộc vùng Đông Bắc của Thái Lan, là nơi lưu giữ truyền thống, văn hóa của cộng đồng người Việt cũng như trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Hiện cộng đồng người Thái gốc Việt tại Udon Thani ngày càng lớn mạnh và đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội của tỉnh.