Lễ đón diễn ra trong tiết trời Hà Nội nắng vàng rực rỡ, khắp các tuyến phố xung quanh Phủ Chủ tịch, Quảng trường Ba Đình rợp quốc kỳ hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì đón trên cương vị người đứng đầu Nhà nước.

Đoàn xe lễ tân đưa Tổng thống, phu nhân và đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân.

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung với thiếu nhi tại lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly nhiệt liệt chào đón Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Hai em học sinh gửi tới Tổng thống và phu nhân bó hoa tươi thắm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mời Tổng thống bước trên thảm đỏ, tới bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Trên nền quốc ca hai nước, 21 phát đại bác rền vang đã được bắn từ Hoàng thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp Nhà nước của nguyên thủ Hàn Quốc đến Việt Nam.

Nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân.

Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Lee Jae Myung duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hai lãnh đạo giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu hai nước dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón chính thức, hai lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly nhiệt liệt chào đón Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc và đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam là một phái đoàn doanh nghiệp hùng hậu gồm Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won, người đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, cùng với Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui Sun, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang Mo, Chủ tịch HD Hyundai Chung Ki-sun và Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun Joon.

Dự kiến trong thời gian ở Hà Nội, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có các gặp với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, dự diễn đàn kinh doanh hai nước và một số hoạt động quan trọng khác.