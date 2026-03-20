Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả được công bố, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa mới có 85 người, được lựa chọn từ 138 ứng cử viên tại 19 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh với cơ cấu bảo đảm tính đại diện và chất lượng.

Phú Thọ công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 20. Ảnh: Thanh Hòa

Đa số đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 20 là đảng viên, trình độ chuyên môn cao, nhiều người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ, đạt cao cấp lý luận chính trị. Thành phần đại biểu đa dạng, gồm lãnh đạo chủ chốt tỉnh, đại diện sở, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Danh sách cũng ghi nhận đại biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, bảo đảm tiếng nói nhiều tầng lớp. Nhiều đại biểu có kinh nghiệm HĐND các nhiệm kỳ trước, tạo sự kế thừa và ổn định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được tỉnh tổ chức thành công, diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cử tri tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Toàn tỉnh có 3.705 khu vực bỏ phiếu, với 99,91% cử tri đã tham gia bỏ phiếu, kết quả bầu cử ghi nhận sự đồng thuận cao trong nhân dân khi đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội và 85 đại biểu HĐND tỉnh.

Theo kế hoạch, HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới sẽ sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất các cấp theo đúng quy định, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất trước ngày 1/4 theo chỉ đạo của Chính phủ.