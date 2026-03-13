Từ vận động viên đến hiệu trưởng

Bà Nguyễn Thị Yến Phương, sinh ngày 25/1/1972, quê xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Bà Nguyễn Thị Yến Phương có hành trình nghề nghiệp đặc biệt, trưởng thành từ môi trường thể thao chuyên nghiệp trước khi gắn bó lâu dài với lĩnh vực giáo dục.

Bà từng là vận động viên, sau đó trở thành huấn luyện viên, rồi đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các phòng ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM. Từ nền tảng đó, bà tiếp tục chuyển sang lĩnh vực quản lý giáo dục và hiện là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định.

Quá trình công tác nhiều năm trong các lĩnh vực thể thao, giáo dục và quản lý nhà nước đã giúp bà tích lũy kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, đặc biệt trong việc kết nối giữa giáo dục phổ thông và đào tạo năng khiếu thể thao. Với những nỗ lực và đóng góp trong công việc, bà Nguyễn Thị Yến Phương đã được tặng thưởng 6 Bằng khen của UBND TPHCM, Bằng khen của Bộ GD-ĐT, Huy hiệu Hồ Chí Minh năm 2018 và Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giáo dục không chỉ là con chữ

Với gần 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, từ một giáo viên trực tiếp đứng lớp đến vai trò quản lý, bà Phương thấu hiểu rằng giáo dục không chỉ là con chữ mà còn là nền tảng cốt lõi để xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ của thành phố.

Theo bà Phương, năm 2026 là thời điểm Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần được vận hành ở mức hoàn thiện nhất. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác tại địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định, bà nhận thấy hệ thống hạ tầng giáo dục vẫn còn tồn tại những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.

Bà Nguyễn Thị Yến Phương từng là vận động viên, sau đó trở thành huấn luyện viên và tiếp tục chuyển sang lĩnh vực quản lý giáo dục. Ảnh: Nhà trường

Bà đưa ra ba chiến lược nếu trúng cử đại biểu HĐND. Trong đó chiến lược thứ nhất là chuẩn hóa và hiện đại hóa hệ thống phòng học chức năng. "Tôi sẽ kiến nghị HĐND Thành phố ưu tiên các gói đầu tư công trung hạn nhằm cải tạo và xây dựng mới hệ thống phòng học bộ môn đạt chuẩn, trang bị đầy đủ thiết bị dạy học cần thiết. Mục tiêu là mỗi trường học đều có không gian thực hành hiện đại, giúp học sinh “học đi đôi với hành”, thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết", bà nói.

Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục. Theo bà, trong bối cảnh hiện nay, công nghệ và ngoại ngữ không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Bà sẽ đề xuất tăng đầu tư cho thiết bị giảng dạy thông minh, hệ thống internet tốc độ cao và các nền tảng học liệu số đồng bộ, đồng thời kiến nghị chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên. "Khi người thầy tự tin hội nhập, học sinh sẽ có điều kiện tiếp cận tri thức thế giới ngay tại lớp học", bà Phương nhấn mạnh.

Chiến lược thứ ba theo bà là xây dựng môi trường học đường an toàn và nâng cao sức khỏe học sinh. Bà sẽ kiến nghị thiết lập cơ chế giám sát độc lập đối với hệ thống nhà vệ sinh trường học và bếp ăn bán trú, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn cao nhất. Đồng thời, bà đặc biệt quan tâm đến việc nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất, thúc đẩy kết nối cơ sở vật chất giữa các trường phổ thông với hệ thống trường năng khiếu thể dục thể thao. Bà cũng sẽ đề xuất đầu tư hệ thống sân bãi, nhà tập đa năng và phổ cập hồ bơi trong trường học, để học sinh được rèn luyện thể chất trong môi trường an toàn và chuyên nghiệp.

'Với tư cách là một người làm giáo dục đang trực tiếp điều hành một ngôi trường tại địa phương, tôi cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ luôn lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến học sinh, phụ huynh và đội ngũ giáo viên. Tôi mong muốn được góp phần thúc đẩy những chính sách giáo dục thiết thực, bền vững, vì tương lai của con em thành phố"- bà Phương cam kết. Bà Yến Phương ứng cử tại đơn vị bầu cử số 42, gồm các phường Chánh Hưng và Phú Định.