Năm 2026 được Phú Thọ xác định là một năm bản lề đặc biệt quan trọng khi cùng lúc diễn ra ba dấu mốc lớn: Đại hội 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030.

5 chỉ tiêu cơ bản làm thước đo KPI cho công tác điều hành

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ đặt ra mục tiêu rất cao cho năm 2026 với quyết tâm “đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội”.

Tỉnh tập trung vào 5 chỉ tiêu cơ bản làm thước đo KPI cho công tác điều hành: Tăng trưởng kinh tế 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 58.000 tỷ đồng; giải ngân 100% vốn đầu tư công do Thủ tướng giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5-1%.

Việc lượng hóa rõ các chỉ tiêu then chốt cho thấy cách tiếp cận điều hành của tỉnh Phú Thọ dựa trên kết quả, thay vì chỉ dừng ở định hướng chung.

Một điểm xuyên suốt trong các chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ là yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: PT

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc phân công nhiệm vụ tiếp tục được thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch.

Cách tiếp cận này của tỉnh Phú Thọ nhằm khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, chậm trễ trong thực thi chính sách – một trong những “điểm nghẽn mềm” cản trở tăng trưởng ở nhiều địa phương.

Phát triển “nhanh và bền vững”

Về nhiệm vụ cụ thể cho năm tới, Phú Thọ xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số, cụ thể là 11%, nhưng không theo hướng tăng trưởng nóng mà là phát triển bền vững.

Theo đó, tỉnh xác định tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) song song với thúc đẩy mạnh mẽ các động lực mới, đặc biệt là khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân theo các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Với mục tiêu đến giai đoạn 2026-2030, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GRDP, 35-40% tổng thu ngân sách và 84-85% việc làm, Phú Thọ khẳng định sự dịch chuyển vai trò của khu vực tư nhân trở thành "một động lực quan trọng nhất" trong nền kinh tế của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: PT

Một trong những vấn đề được Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra là cơ cấu nguồn thu ngân sách của Phú Thọ hiện nay chưa bền vững. Thu từ tiền sử dụng đất chiếm khoảng 28% tổng thu (khoảng 14.000 tỷ đồng), trong khi thu từ khu vực FDI đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, chiếm 30% tổng thu, tập trung chủ yếu vào một số nhà đầu tư lớn như Toyota, Honda.

Để đa dạng hóa nguồn thu, UBND tỉnh xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nổi bật là cắt giảm 30% thời gian và 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; triển khai cơ chế “luồng xanh” hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược từ ngày 1/1/2026; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường; hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa – khu vực chiếm tới 96% số doanh nghiệp trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được tỉnh đặt ra trong năm là hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tiến độ trình Thủ tướng trước ngày 31/12.

Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh đưa ra 3 kịch bản phát triển kinh tế xã hội để Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với vai trò cầu nối chiến lược vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc, đồng thời phát triển đa ngành công nghiệp, văn hóa - du lịch, logistics và quốc phòng quan trọng.

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: PT

Trong đó, tỉnh lựa chọn kịch bản phát triển “nhanh và bền vững”, tránh rủi ro của tăng trưởng quá nóng. Kịch bản này gắn với định hướng phát triển mới, tận dụng lợi thế vị trí, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các trung tâm, khu chức năng trọng điểm nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh, toàn diện.

Động lực tăng trưởng tập trung vào hình thành khu công nghệ cao (chíp, bán dẫn, AI...), phát triển mạnh thương mại, logistics, khu thương mại tự do Phú Thọ, trung tâm tổ chức sự kiện đa chức năng, hệ thống cảng cạn và các ICD cấp vùng.

Phương án này thể hiện những đột phá, nhất là phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại và bền vững, đồng thời đạt được các mục tiêu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) đề ra; phù hợp với năng lực huy động vốn, điều kiện hạ tầng, mô hình chính quyền 2 cấp và bối cảnh thực tiễn.

Không gian phát triển mới dự kiến được mở ra thông qua quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị ven sông Lô, sông Hồng, sông Đà; các hành lang kinh tế gắn với cao tốc Việt Trì – Hòa Bình, Nội Bài – Lào Cai và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.