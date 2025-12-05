Ngay sau khi hợp nhất, Phú Thọ đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, cụ thể hóa các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,3% so với năm 2024, cao hơn chỉ tiêu 10% Chính phủ giao.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp lãnh đạo tỉnh chỉ đạo trực tiếp đến cơ sở, giảm tối đa tầng nấc trung gian. Khi cấp trung gian được tinh gọn thì tốc độ xử lý công việc được cải thiện, trách nhiệm người đứng đầu được nâng cao, sự minh bạch trong điều hành tăng lên.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 148 xã, phường, giảm 331 đơn vị so với trước. UBND tỉnh Phú Thọ có 14 cơ quan chuyên môn và 2 tổ chức hành chính khác, 10 đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 119 phòng nghiệp vụ, 16 chi cục, 249 đơn vị sự nghiệp công lập. Toàn tỉnh giảm từ 2.761 đơn vị xuống còn 2.392 đơn vị, giảm 369 đơn vị; trong đó giảm 361 đơn vị ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, giảm 8 đơn vị ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 100% dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện tích cực, tạo điều kiện để các cơ quan địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong xử lý công việc.

Hệ thống thông tin dùng chung phục vụ điều hành tiếp tục được nâng cấp, bảo đảm kết nối thông suốt. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được vận hành đồng bộ toàn tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Phú Thọ đứng thứ 15/34 tỉnh, thành, trong khi mức độ “phủ xanh” Trung tâm Hành chính công cấp xã xếp hạng 2/34 tỉnh, thành phố.

Nhờ sự linh hoạt trong lãnh đạo, sự đồng thuận của người dân và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, bức tranh kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2025 của Phú Thọ ghi nhận nhiều kết quả tích cực và toàn diện.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, dịch vụ - du lịch khởi sắc

Trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn, các ngành sản xuất - kinh doanh của tỉnh tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tốt. Các chỉ tiêu kinh tế của Phú Thọ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, mức tăng là 26,94%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của doanh nghiệp trên địa bàn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 17.600 tỷ đồng, tăng 15,3%. Lũy kế 10 tháng đạt 161.700 tỷ đồng, tăng 14,38% và đạt 88,9% mục tiêu tăng trưởng.

Các chỉ tiêu kinh tế của Phú Thọ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực. Ảnh: Đức Hoàng

Hoạt động du lịch duy trì điểm sáng. Tháng 10, Phú Thọ đón 275.000 lượt khách, doanh thu khoảng 827 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, doanh thu du lịch đạt 12.800 tỷ đồng, tương đương 86,7% mục tiêu năm 2025.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước tiếp tục vượt kế hoạch. Tổng thu 10 tháng ước đạt 47.500 tỷ đồng, bằng 117,6% dự toán Trung ương giao và 105,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đáp ứng nhiệm vụ theo dự toán. Việc tinh gọn bộ máy giúp tỉnh tiết kiệm đáng kể chi thường xuyên, tạo dư địa tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Cùng với việc phát triển kinh tế, Phú Thọ chú trọng các chính sách an sinh, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 10.801 căn, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 1.475 căn cho hộ người có công và thân nhân liệt sĩ; 3.496 căn từ 2 chương trình mục tiêu quốc gia; 5.830 căn cho hộ nghèo, cận nghèo.

Hạ tầng bứt phá, thu hút đầu tư mạnh mẽ

Năm 2025, Phú Thọ ưu tiên đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng động lực. Hệ thống giao thông tiếp tục được nâng cấp đồng bộ, tạo không gian phát triển mới cho tỉnh.

Phú Thọ hiện có hơn 131km đường cao tốc, 941,9km quốc lộ, hơn 1.898km tỉnh lộ, hơn 1.438km đường đô thị và 25.435km đường giao thông nông thôn, trong đó 81,5% đường nông thôn đã được kiên cố hóa. Nhiều dự án giao thông trọng điểm đã được hoàn thành và đưa vào khai thác.

Lĩnh vực nhà ở xã hội ghi nhận bước tiến đáng kể. Tính đến tháng 10, tỉnh triển khai 9 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 9.570 căn, trong đó 2 dự án đã hoàn thành. Dự kiến trong năm, Phú Thọ có thể hoàn thành 2.913 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao.

Giải ngân đầu tư công cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Tổng vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là hơn 33.465 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng giải ngân gần 18.719 tỷ, đạt 56% kế hoạch. Riêng kế hoạch vốn giao trong năm đạt hơn 15.426 tỷ, bằng 82,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh đứng thứ 6/34 địa phương trong cả nước và cao hơn mức bình quân của 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình (cũ) cùng kỳ năm trước.

Thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đến tháng 10, vốn FDI vào tỉnh đạt hơn 1.219 triệu USD, tăng 84% so với cùng kỳ và đạt 115,1% mục tiêu năm. Vốn đầu tư trong nước ước đạt 61.300 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, tương đương 71% mục tiêu năm.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh với hơn 4.000 doanh nghiệp, tăng 58,2% so với cùng kỳ và vượt 15% kế hoạch. Tổng vốn đăng ký đạt 35.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; 850 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20%.

Nhìn lại chặng đường 2025, Phú Thọ đã chứng minh hiệu quả rõ nét của cuộc cải cách tổ chức bộ máy. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trở thành đòn bẩy quan trọng để tỉnh tăng tốc, nâng cao năng lực điều hành, phục vụ người dân - doanh nghiệp tốt hơn. Bộ máy gọn nhẹ và minh bạch tạo nền tảng để kinh tế tăng trưởng bền vững, hạ tầng khởi sắc, dịch vụ công được cải thiện và niềm tin của nhân dân được củng cố.

Với những kết quả này, Phú Thọ đang từng bước tiến vững chắc trên hành trình xây dựng “đất Tổ giàu đẹp - văn minh - hiện đại”, khẳng định vai trò trung tâm kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn phát triển mới.