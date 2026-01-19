Đại tướng Phan Văn Giang: Phục vụ đại biểu dự Đại hội tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, dù là nhỏ nhất

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp kiểm tra các điều kiện bảo đảm phục vụ đại biểu, từ khu vực ăn uống, sinh hoạt chung đến hệ thống phòng nghỉ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm chu đáo, an toàn, thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất để các đại biểu yên tâm nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe trong suốt thời gian tham dự đại hội.

Đại tướng Phan Văn Giang đã thăm hỏi, động viên các đại biểu khách mời dự đại hội đang lưu trú tại khách sạn; nắm tình hình sinh hoạt, ăn ở, nhu cầu chính đáng của đại biểu để kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn cần hoàn thiện.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm các đại biểu khách mời dự đại hội đang lưu trú tại khách sạn

Cùng với kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, Đại tướng Phan Văn Giang cũng kiểm tra công tác tổ chức trực, làm việc của các lực lượng phục vụ tại khách sạn.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đến kiểm tra trụ sở làm việc của Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra thực tế nơi làm việc của cán bộ, nhân viên; nghe báo cáo về phương án bố trí, sắp xếp không gian làm việc, điều kiện cơ sở vật chất.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trung tâm tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bố trí, sắp xếp nơi làm việc theo hướng khoa học, gọn gàng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống tài liệu lưu trữ.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, trong bối cảnh toàn quân đang tập trung cao độ cho công tác phục vụ Đại hội 14 của Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động chuẩn bị chu đáo các mặt công tác được giao, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Theo Báo Quân đội nhân dân