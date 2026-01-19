Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai.

Ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội 14 của Đảng.

Tại phiên trù bị, ông Phạm Gia Túc, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu, đề nghị Đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội 13.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc đề nghị Đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương khóa 13 đã từ trần
Đại hội dành 1 phút mặc niệm
Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên trù bị
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội 14 của Đảng
Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp
Các đại biểu dự phiên họp trù bị
