Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng mai.

Ông Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội 14 của Đảng.

Tại phiên trù bị, ông Phạm Gia Túc, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu, đề nghị Đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội 13.

