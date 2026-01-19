Trung tâm Hội nghị quốc gia nhộn nhịp trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội 14 của Đảng.

Sáng nay, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tới Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) để họp phiên trù bị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung tâm hội nghị quốc gia dự phiên trù bị. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung tâm hội nghị quốc gia dự phiên trù bị
Các đại biểu dự phiên trù bị
