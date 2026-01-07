Trường ĐH Mở TPHCM xét tuyển theo các phương thức sau:

Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IB từ 26 điểm trở lên, A-Level từ C trở lên ở mỗi môn, hoặc SAT từ 1100 điểm trở lên.

Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026.

Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (Kỳ thi V-SAT) năm 2026 (điểm các môn trong cùng một đợt, do cùng một đơn vị tổ chức thi).

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ).

Tổ hợp xét tuyển như sau:

Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn thi ngoại ngữ:

Ngoại ngữ sử dụng trong các tổ hợp xét tuyển gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Đối với ngành Luật, Luật kinh tế: Ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật được thay thế bằng môn Giáo dục công dân trong các tổ hợp môn xét tuyển đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Nhà trường thực hiện điểm cộng đối với học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (áp dụng cho các môn trong tổ hợp xét tuyển. Trường hợp thí sinh có nhiều môn được cộng điểm, chỉ áp dụng mức cộng cao nhất. Giải Nhất: cộng 1,5 điểm; Giải Nhì: cộng 1,0 điểm; Giải Ba: cộng 0,5 điểm.

Điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

Trường hợp phải quy đổi về cùng một hệ điểm, việc cộng điểm đối với tổ hợp/bài thi/môn thi được thực hiện sau quy đổi.