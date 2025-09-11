Thông tin từ cuộc họp ngày 11/9, LĐBC Việt Nam (VFV) thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025. Bên cạnh đó, từ thời điểm này, tay đập 19 tuổi không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của LĐBC Việt Nam.

Đây là quyết định gây bất ngờ bởi trước đó VFV cho biết án phạt của Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới vẫn chưa rõ ràng. Đến thời điểm này VFV vẫn chờ thông báo từ phía LĐBC thế giới.

Như vậy, Đặng Thị Hồng không được thi đấu cho tới khi có thông báo mới của VFV. Về lý do cấm thi đấu với VĐV này, VFV từ chối bình luận, tuy nhiên một quan chức của tổ chức này khẳng định từ năm 2026 vấn đề kiểm tra giới tính với các VĐV sẽ được thực hiện nghiêm ngặt.

Đặng Thị Hồng (trái) bị cấm thi đấu tại các giải trong nước. Ảnh: Volleyball World

Trước đó, trên mạng xã hội, một VĐV của CLB Thái Nguyên tiết lộ tay đập Đặng Thị Hồng có thể không thi đấu tại vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025, thay vào đó làm trợ lý HLV.

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, bởi Đặng Thị Hồng vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý sau giải U21 thế giới. Tại giải đấu này, cô được cho là người nhận án phạt từ FIVB.

Đặng Thị Hồng thuộc biên chế CLB Thái Nguyên (thi đấu tại hạng A1 toàn quốc), hiện đang thi đấu trong màu áo CLB Vietinbank theo dạng hợp đồng cho mượn. Chủ công 19 tuổi giúp đội bóng ngành ngân hàng đạt thành tích tốt tại vòng 1 VĐQG, Cúp Hoa Lư và Cúp Hùng Vương hồi đầu năm. Sau khi VĐV này bị cấm thi đấu tại các giải trong nước, hiện phía đội bóng chuyền ngân hàng chưa lên tiếng.

Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới 2025. Ảnh: Volleyball World

Vòng 2 giải VĐQG khởi tranh từ ngày 10/10 đến ngày 19/10 tại Ninh Bình. Tham dự giải đấu gồm có 8 đội nam: Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Long An, Ninh Bình, Khánh Hoà, Thể Công Tân Cảng. Tám đội nữ gồm: Thái Bình, Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Ninh Bình, TP.HCM, Thông tin Đông Bắc, Vietin Bank, VTV Bình Điền Long An,Thanh Hoá.

Đặng Thị Hồng có tiếp tục thi đấu? Ảnh: S.N

Liên quan tới án phạt của Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới, trao đổi với VietNamNet mới đây, Tổng thư ký LĐBC Việt Nam Lê Trí Trường cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa nhận thêm bất cứ thông báo nào từ phía FIVB. LĐBC Việt Nam cũng đã có 2 văn bản trao đổi với FIVB, và vẫn đang chờ họ trả lời".

Trước đó, FIVB kết luận VĐV của Việt Nam không có đủ điều kiện thi đấu tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Ngoài việc Đặng Thị Hồng bị loại khỏi giải ngay lập tức, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận ở vòng bảng (có VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu), dẫn đến việc thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh mất tấm vé vào vòng 16 đội.