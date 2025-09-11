Chuẩn bị cho mùa giải 2025/26, CLB Gunma Green Wings có trận giao hữu với Victorina Himeji trong 2 ngày 11 và 12/9. Đây cũng là trận đấu ra mắt của Thanh Thuý tại CLB mới trước khi chính thức thi đấu tại giải VĐQG Nhật Bản.

Ở trận "lượt đi", Gunma Green Wings sử dụng 2 ngoại binh là Olivia Rozanski và Trần Thị Thanh Thuý. Olivia Rozanski thi đấu set 1, còn Thanh Thúy vào sân trong set 2. Ở set 3, Gunma Green Wings dùng 100% nội binh.

Thanh Thúy có trận đấu ra mắt Gunma Green Wings.

Sau 3 set đấu, Gunma Green Wings thua 1-2. Với cá nhân Thanh Thúy, cô có màn ra mắt ấn tượng khi ghi 8 điểm, giúp đội nhà thắng ở set 2. "4T" được thi đấu ở vị trí sở trường là chủ công. Không chỉ tấn công hiệu quả, tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam còn tích cực hỗ trợ hàng phòng ngự.

Theo lịch thi đấu, ngày 10/10, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội ở Gunma Green Wings có trận đấu mở màn mùa giải mới. Tay đập sinh năm 1997 được kỳ vọng giúp Gunma Green Wings đạt thành tích cao tại giải VĐQG 2025/26.