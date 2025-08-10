PSG đang chuẩn bị cho thương vụ “bom tấn” Enzo Fernandez trong những tuần cuối thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025.

Một số nguồn tin cho rằng PSG có kế hoạch đưa ra đề nghị với tổng trị giá khoảng 150 triệu euro cho Chelsea để lấy tiền vệ tài năng người Argentina.

PSG chi đậm lôi kéo Enzo Fernandez. Ảnh: CFC

Chi phí này gồm 125 triệu euro cố định, bên cạnh các điều khoản phụ có giá trị 25 triệu euro.

Sau cú ăn 3 mùa giải 2024/25, cũng như vào chung kết FIFA Club World Cup 2025, PSG có quỹ thưởng đủ lớn để tiến hành “bom tấn” chuyển nhượng.

Enzo Fernandez là yêu cầu trực tiếp từ HLV Luis Enrique nhằm gia cố tuyến giữa, trong bối cảnh Fabian Ruiz và Vitinha đều có khả năng rời CLB thủ đô Paris.

Trong trận chung kết Club World Cup 2025 vừa qua, chính Enzo Fernandez là một trong những khác biệt giúp Chelsea thắng tưng bừng PSG 3-0.

Cầu thủ 24 tuổi này được đánh giá cao nhờ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, phân phối bóng chính xác, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, cũng như xuất hiện đúng lúc khi tấn công.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp anh trở thành một trong những tiền vệ được săn đón nhất châu Âu.

Luis Enrique tin rằng Enzo là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi mà ông đang xây dựng, đồng thời đủ sức tỏa sáng ở những trận cầu lớn, đặc biệt tại Champions League – nơi PSG đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Thương vụ này phản ánh chiến lược của Luis Enrique và GĐTT Luis Campos: kết hợp ngôi sao đã khẳng định mình với những tài năng trẻ, hướng tới cả thành tích trước mắt lẫn tương lai dài hạn.

Nếu thành công, Enzo Fernandez không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn của PSG, mà còn mang tới làn gió mới trong phòng thay đồ, sự phát triển thương mại.

Nếu mọi việc thuận lợi, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất mùa hè 2025.