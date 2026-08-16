Ở trận tranh Siêu cúp với PSG hồi đầu tuần, Marco Bizot bắt chính trong khung thành Aston Villa. Còn Dibu Martinez (33 tuổi) được nghỉ thêm do cùng tuyển Argentina vào tới trận chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, trước thời điểm cựu thủ môn Arsenal trở lại tập luyện vào ngày mai, HLV Unai Emery đã lên kế hoạch đưa về một người gác đền mới.

Zion Suzuki có thể thay Dibu Martinez trong khung gỗ Aston Villa mùa tới - Ảnh: SunSport

Mục tiêu mà đội bóng miền Trung nước Anh nhắm tới là Zion Suzuki, chỉ vài giờ sau khi thương vụ đưa anh tới PSG bất ngờ sụp đổ.

Theo thông tin mới nhất, Aston Villa tiến hành đàm phán với Parma về việc đáp ứng mức phí 30 triệu bảng - con số mà nhà vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp PSG đã đồng ý trước đó.

Suzuki từng góp mặt tại World Cup 2026, trên hành trình tuyển Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/8. Đáng chú ý, chính thủ môn 23 tuổi quyết định rút khỏi thỏa thuận chuyển đến PSG vào phút chót.

Sự thay đổi lập trường của Suzuki mở ra cơ hội cho Aston Villa, trong bối cảnh đội bóng của HLV Emery đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước lúc Premier League 2026/27 khởi tranh.

Động thái theo đuổi Suzuki diễn ra đúng thời điểm Juventus tái khởi động sự quan tâm dành cho Dibu Martinez.

Người gác đền Argentina nằm trong tầm ngắm của Juventus suốt kỳ chuyển nhượng hè. Việc Villa quyết liệt theo đuổi Suzuki làm dấy lên khả năng Dibu Martinez sẽ bị bán nếu đội bóng thành Turin đưa ra lời đề nghị phù hợp.