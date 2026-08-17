Trước đó, đội bóng xứ Catalonia nhiều lần gửi đề nghị hỏi mua cựu chủ nhân Quả bóng Vàng nhưng đều bị Man City từ chối.

Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau khi trận tranh Community Shield khép lại, hai CLB đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Theo đó, Barcelona sẽ trả 51 triệu bảng ngay lập tức, phần còn lại phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung.

Rodri chuẩn bị gia nhập Barcelona - Ảnh: SunSport

Phía Man City tin rằng, tổng số tiền họ nhận được cuối cùng sẽ vượt xa mốc 60 triệu bảng.

Đội chủ sân Etihad đánh giá đây là thương vụ hợp lý, trong bối cảnh Rodri chỉ còn 10 tháng hợp đồng và liên tục gặp vấn đề về chấn thương suốt hai năm qua.

Sau thất bại Arsenal tại Cardiff, HLV Enzo Maresca thừa nhận, Man City cần nhanh chóng bổ sung tân binh.

Với việc Rodri chuẩn bị trở lại Tây Ban Nha, nhà cầm quân người Italia sẽ đẩy mạnh kế hoạch tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự mới.

Man City hiện đã tiến xa trong thương vụ Ayyoub Bouaddi, tài năng trẻ người Maroc đang khoác áo Lille. Tuy nhiên, đội bóng Pháp đang yêu cầu mức giá 85 triệu bảng cho cầu thủ tiềm năng này.

Dù vậy, Man "xanh" vẫn muốn tìm một phương án có thể trực tiếp thay thế Rodri - người có 7 năm gắn bó với sân Etihad và ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League năm 2023.

Cho đến hiện tại, Elliot Anderson là cái tên duy nhất được kỳ vọng thường xuyên góp mặt trong đội một Man City. Enzo Maresca thừa nhận:

"Với bất kỳ tân binh nào, họ đến càng sớm càng tốt bởi Premier League sẽ khởi tranh chỉ sau một tuần nữa.

Nếu họ có thể bắt đầu tập luyện cùng chúng tôi sớm nhất thì càng tốt, bởi điều đó giúp họ hiểu được cách chúng tôi muốn thi đấu."