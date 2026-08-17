Nhà cầm quân người Italia đang đối mặt nhiệm vụ đầy thách thức kế nhiệm huyền thoại Pep Guardiola, người vừa khép lại 10 năm đầy ắp danh hiệu tại sân Etihad.

Trong trận đấu hôm qua (16/8), Calafiori mở tỷ số, Kai Havertz đánh đầu nhân đôi cách biệt, trước khi Martin Odegaard ghi bàn thứ ba ngay đầu hiệp hai, khép lại ngày đáng quên của Man City.

Enzo Maresca nhận thất bại nặng nề cùng Man City - Ảnh: SunSport

Đây là thất bại nặng nề nhất của đội bóng thành Manchester kể từ trận thua Tottenham 0-4 hồi tháng 11/2024.

Đáng chú ý, Man City cũng phải nhận trận thua đậm nhất trước Arsenal sau thất bại 0-3 ở chính Community Shield năm 2014.

Dẫu vậy, kết quả này mang đến một chút "điềm lành" cho người hâm mộ Man City. Lần gần nhất đội chủ sân Etihad thủng lưới 3 bàn tại Community Shield là thất bại 1-3 trước Liverpool năm 2022. Sau đó, họ kết thúc mùa giải bằng cú ăn ba lịch sử.

Với cá nhân Maresca, đây mới là lần thứ hai ông để thua một trận đấu tại Anh với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Trước đó, Chelsea ông dẫn dắt thất bại 0-3 trên sân nhà trước Brighton hồi tháng 2/2025.

Kết quả Siêu cúp Anh khiến Maresca lo lắng về khả năng Man City cạnh tranh với Arsenal mùa giải mới, nhất là khi Pháo thủ đã vượt qua họ với khoảng cách 7 điểm để giành chức vô địch Premier League mùa trước.

Thống kê đối đầu cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội bóng Bắc London. Trong 9 lần chạm trán Arsenal vừa qua trên mọi đấu trường, Man City chỉ giành được 2 chiến thắng, còn lại là 4 trận hòa và 3 thất bại.