Chỉ riêng trong giai đoạn 2024 - 2025, Prudential Việt Nam đã đầu tư hơn 28 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ hơn 99.000 người trên khắp cả nước. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô đóng góp, mà còn cho thấy cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa sứ mệnh “Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt”.

Đồng hành cùng các chương trình cộng đồng

Việt Nam là một đất nước nằm trong nhóm dễ chịu ảnh hưởng của rủi ro khí hậu, chính vì vậy Prudential luôn mong muốn được đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm bị ảnh hưởng bởi rủi ro này.

Năm 2025, Prudential đã huy động gần 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động cứu trợ tại 17 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần giúp hàng nghìn hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Một trong những dấu ấn nổi bật là dự án phục hồi hạ tầng cộng đồng tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai. Với tổng kinh phí 84.000 USD (tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng). Dự án đã cải tạo thư viện, sân chơi, hệ thống chiếu sáng và công trình vệ sinh trường học, mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 1.800 người dân địa phương.

Các tình nguyện viên Prudential chung tay cải tạo cơ sở hạ tầng trường học tại Lào Cai

Đây là một phần trong chương trình PRU Tình nguyện (PRU-Volunteering) do Quỹ Prudence triển khai từ năm 2009, nhằm kết nối nhân viên Prudential toàn cầu cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Hơn hai thập kỷ bền bỉ đồng hành cùng trẻ em Việt Nam

Trong hành trình phát triển cộng đồng của Prudential Việt Nam, đầu tư cho thế hệ trẻ luôn là cam kết xuyên suốt và lâu dài.

Suốt hơn 20 năm hợp tác cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Prudential Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho trẻ em trên cả nước.

Đầu năm 2026, tại chương trình “Mùa Xuân Cho Em”, Prudential Việt Nam tiếp tục công bố khoản hỗ trợ 3,5 tỷ đồng dành cho các hoạt động của Quỹ trong năm 2026. Trước đó, cuối năm 2025, doanh nghiệp cũng đã trao tặng 2.600 phần quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi và gấu bông cho các bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội, với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Prudential cam kết hỗ trợ các mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tài trợ, Prudential Việt Nam còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua sự tham gia trực tiếp của đội ngũ nhân viên và tư vấn viên trên toàn quốc. Tiêu biểu là chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng 2026 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện.

Cha-Ching: Gieo mầm tư duy tài chính cho thế hệ tương lai

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trực tiếp, Prudential Việt Nam kiên trì theo đuổi một mục tiêu dài hạn hơn: trang bị kiến thức và tư duy tài chính cho trẻ em ngay từ sớm.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2019, chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching đến nay đã tiếp cận hơn 170.000 học sinh và 5.300 giáo viên tại gần 490 trường học thuộc 9 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông qua mô hình học tập tương tác với bốn trụ cột “Kiếm tiền - Tiết kiệm - Tiêu tiền - Quyên góp”, Cha-Ching không chỉ giúp trẻ hiểu về giá trị đồng tiền mà còn góp phần hình thành tư duy tự chủ, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẻ chia với cộng đồng.

Các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động tương tác của chương trình Cha-Ching

Trong năm 2026, chương trình tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, An Giang, Gia Lai, Thái Nguyên, Đồng Nai, Thanh Hóa và Bắc Ninh, sau khi triển khai tại Tây Ninh, Đồng Tháp và Huế.

Kiên định với phát triển bền vững

Theo đuổi định hướng phát triển bền vững, Prudential Việt Nam tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm gồm: thúc đẩy toàn diện về giáo dục tài chính, sức khỏe và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những nỗ lực bền bỉ của Prudential Việt Nam đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín, nổi bật là danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI100) trong 9 năm liên tiếp và giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2025”.

Prudential Việt Nam đạt danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI100) trong 9 năm liên tiếp

Prudential Việt Nam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng - Saigon Times CSR 2025”

Trong thời gian tới, Prudential Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng có chiều sâu và tạo ra giá trị lâu dài cho người dân Việt Nam - đặc biệt là thế hệ trẻ.

(Nguồn: Prudential Việt Nam)