Đánh bại Arsenal 4-3 trong loạt luân lưu nghẹt thở (hòa 1-1 trong 120 phút), PSG do Luis Enrique dẫn dắt, lần thứ 2 liên tiếp vô địch Champions League. Chiến thắng không chỉ củng cố vị thế cho đội bóng Paris mà còn mang về cho họ khoản thưởng vô cùng lớn.

Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi, giám đốc thể thao Luis Campos hân hoan cùng thuyền trưởng Luis Enrique. Ảnh: PSG

Dù khởi đầu không tốt, để Kai Havertz mở tỷ số cho Arsenal ở ngay phút thứ 6, nhưng đội quân của Luis Enrique đã gỡ hòa từ chấm 11m, sau khi Kvaratskhelia bị phạm lỗi và Dembele thực hiện thành công.

PSG có những cơ hội để kết thúc trận đấu trong những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức và bù giờ, nhưng vẫn phải chờ đến loạt sút luân lưu thứ 5, khi Gabriel của Arsenal sút hỏng, mới có thể ăn mừng chiến thắng.

Tờ Le Parisien cho hay, với chiến tích bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, PSG nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ - tổng cộng là 139,9 triệu euro.

Nguồn trên cho biết, trước khi bước vào trận chiến tranh ngôi với Arsenal, đội bóng Paris đã đảm bảo nhận được 129,4 triệu euro. Và với danh hiệu trên tay, họ nhận thêm số tiền thưởng 6,5 triệu euro, cũng như tham gia trận Siêu cúp châu Âu (gặp Aston Villa), đi kèm phần thưởng là 4 triệu euro.

Dàn sao PSG, mỗi người sẽ nhận thưởng 1 triệu euro cho chiến tích vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: B/R Football

Với dàn sao PSG, họ cũng ‘bơi’ trong tiền, khi mỗi cầu thủ - vào sân từ ít nhất 1 phút tại giải đấu, sẽ nhận thưởng 1 triệu euro. Đây là khoản được các đội trưởng gồm Masquinhos, Hakimi, Dembele và Vitinha đã thảo luận và đạt sự thống nhất với CLB, từ đầu mùa.

Con số này tương tự như năm ngoái họ đã nhận được từ các ông chủ PSG, sau màn trình diễn ấn tượng tại Munich, mang về chiếc cúp C1 đầu tiên trong lịch sử CLB.

Chi tiết số tiền thưởng 139,9 triệu euro mà PSG nhận được từ hành trình Cúp C1:

Tham gia giải đấu: khoảng 18,62 triệu euro

Thành tích vòng bảng: khoảng 18,7 triệu euro

Vòng play-off: 1 triệu euro

Vòng 16 đội: 11 triệu euro

Vòng tứ kết: 12,5 triệu euro

Vòng bán kết: 15 triệu euro

Chung kết: 18,5 triệu euro

Chiến thắng chung kết: 6,5 triệu euro

Tham gia Siêu cúp châu Âu: 4 triệu euro

Bản quyền truyền hình và tiếp thị: 34 triệu euro.